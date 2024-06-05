Sakın bu hatayı yapmayın! Kuyumcular üstüne basa basa uyardı! Çeyrek, gram, tam, yarım altını böyle alanlar...

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcular internet üzerinden yapılan altın alışverişlerindeki sahtecilik riskine dikkat çekti. Sahte altınların tespitinin zorluğuna vurgu yaparak vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya çağırdı. Bu uyarılarla birlikte tüketicilerin internetten altın alırken dikkatli olmaları ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları önem taşıyor.
Kuyumcular, internetten yapılan altın alışverişlerinde sahte ve düşük ayardaki altınlarla karşılaşma riskinin yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle internet üzerinden alınan altınların gerçekliğinin ve ayarının anlaşılamadığı ifade ediliyor.
KUYUMCULAR UYARDI
Kuyumcular tanıdık ve güvenilir kaynaklardan altın almanın önemine vurgu yaparak Instagram gibi platformlarda güvenilir kuyumcu adreslerinin bulunduğunu ancak bazı durumlarda ürünlerin değerinin gerçekten çok üstünde fiyatlandırılabildiğini söyledi.