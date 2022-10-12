Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme! Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruluyor
Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına 'çelikten bir şehir' kuruyor.
12.10.2022 14:41 - Son Güncelleme: 12.10.2022 14:41
TPAO, Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor.