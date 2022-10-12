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Sakarya Gaz Sahası'nda önemli gelişme! Karadeniz'in tabanına çelikten şehir kuruluyor

Sakarya Gaz Sahası'nda önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için Filyos açıklarında deniz tabanına 'çelikten bir şehir' kuruyor.

12.10.2022 14:41 - Son Güncelleme: 12.10.2022 14:41
Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! Karadeniz’in tabanına çelikten şehir kuruluyor

TPAO, Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için hem karada hem de denizde gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çerçevede Sakarya Gaz Sahası'nın tabanına mudmat çelik taban yerleştirerek, zeminde stabil bir yerleşke hazırlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! Karadeniz’in tabanına çelikten şehir kuruluyor

Denizde devam eden çalışmaların en önemli ayağını mudmat ekipmanlarının deniz tabanına kurulumu oluşturuyor. Mudmat ekipman, deniz tabanına yerleştirilen çeşitli ekipmanlar için destek görevi görecek. Bu operasyon, 'evin temelinin yerleştirilmesi' olarak değerlendiriliyor.

Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! Karadeniz’in tabanına çelikten şehir kuruluyor

Ekipman kurulumunun tamamlanmasının ardından deniz tabanına ağırlık dağıtılacak ve daha stabil bir yerleşke kurulmuş olacak.

Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! Karadeniz’in tabanına çelikten şehir kuruluyor

Sağlam bir çelikten zeminin kurulmasına, önemli bir dönemecin tamamlanması olarak bakılıyor. Deniz tabanına kurulacak olan ekipmanların yerleştirilmesi ile eş zamanlı olarak, kara işleme tesisleriyle ilgili hazırlıklar da son sürat devam ediyor.

Sakarya Gaz Sahası’nda önemli gelişme! Karadeniz’in tabanına çelikten şehir kuruluyor

İki adımın tamamlanması sonrasında üçüncü adım olarak bunların arasındaki boru hatları birleştirilecek.

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