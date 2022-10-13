18-45 yaş arası lise mezunu herkes müracaat edebilir! 8.750 TL maaşla İŞKUR 3.152 personel alacak! KPSS sınav şartı YOK!

İŞKUR personel alımları sıklıkla takip ediliyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte yeni personel alımları yayınlanmaya başlandı. Son olarak yayınlanan ilanlara göre belediyelere 3.152 personel alımı yapılacağı belirtildi. Özellikle KPSS şartı olmadan kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Ekim ayı güncel İŞKUR ilanları!