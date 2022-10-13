18-45 yaş arası lise mezunu herkes müracaat edebilir! 8.750 TL maaşla İŞKUR 3.152 personel alacak! KPSS sınav şartı YOK!
2022 Ekim ayının gelmesiyle birlikte İŞKUR yeni personel ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Devlet ve özel kurumlarda çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR personel alımlarını incelemeye başladı. Bu noktada İŞKUR internet sitesi üzerinden tıplamda 119.000 kişilik personel alımı ilanı yayınlandı. Öte yandan 3.152 kişilik belediye çalışanı alınacağı duyuruldu. İşte İŞKUR güncel iş ilanları!
İŞKUR personel alımları sıklıkla takip ediliyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte yeni personel alımları yayınlanmaya başlandı. Son olarak yayınlanan ilanlara göre belediyelere 3.152 personel alımı yapılacağı belirtildi. Özellikle KPSS şartı olmadan kamu personeli alım ilanları için arama motorlarında yoğun bir ilgi var. İşte 2022 Ekim ayı güncel İŞKUR ilanları!
Binlerce kişi, farklı şehirlerin belediyelerinde işçi, memur veya kamu personeli olarak yapacakları başvuruların şartlarını arıyor. İşte, belediye personel alımı yapılan şehirler ve başvuru şartları detayları…
Aydın, İstanbul, Kırşehir, Ankara, Muğla, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Erzincan, Tekirdağ, İzmir, Kahramanmaraş, Çorum, Manisa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Ardahan, Yalova, Giresun, Malatya, Niğde, Antalya, Bursa, Konya, Zonguldak, Nevşehir, Birecik, Kırıkkale, Adana, Bilecek, Rize, Bolu, Van, Tokat, Denizli, Düzce, Burdur, Kocaeli, Trabzon, Kastamonu ve Sakarya illerindeki belediyelerde görevlendirilmek üzere 3152 işçi, memur ve kamu personeli alınacak.