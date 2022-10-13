Almayan bin pişman olur! Başvuru yapan vatandaşlar, bankalara ödedikleri paraları hemen iade alacak!

Müşteri mağduriyetlerini engellemek adına hizmet veren Türkiye Bankalar Birliği'nin Hakem Heyeti bu alanda etkinlik göstermektedir. Bankaların haksız yere değişik kanallardan tahsis etmiş bulunduğu ücretlerin iadesini gerçekleştiren bu hizmetten mağduriyet yaşam sürdüren herkes faydalanabilmektedir. Siz de hesabınızda sıra dışı bir ücret tahsilatı sorunu ile karşılaştıysanız ivedi olarak lüzumlu başvuruları yapmanız lazımdır.