Almayan bin pişman olur! Başvuru yapan vatandaşlar, bankalara ödedikleri paraları hemen iade alacak!
Almayan kafasını taşlara vurur... Hakem heyeti bankalar ve müşteriler arasında tarafsız bir tutum sergileyerek tarafların uzlaşmasını sağlamaktadır. Hakem heyetine gerçekleştireceğiniz başvurunun onayı ile yaşadığınız meseleye yönelik birimlere ulaşmanız sağlanır.
13.10.2022 09:03 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:03
Müşteri mağduriyetlerini engellemek adına hizmet veren Türkiye Bankalar Birliği'nin Hakem Heyeti bu alanda etkinlik göstermektedir. Bankaların haksız yere değişik kanallardan tahsis etmiş bulunduğu ücretlerin iadesini gerçekleştiren bu hizmetten mağduriyet yaşam sürdüren herkes faydalanabilmektedir. Siz de hesabınızda sıra dışı bir ücret tahsilatı sorunu ile karşılaştıysanız ivedi olarak lüzumlu başvuruları yapmanız lazımdır.