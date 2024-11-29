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250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

Türkiye'de bankaların güncel mevduat faiz oranları, tasarruf sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasıyla birlikte mevduat faiz oranlarında da ciddi yükselişler görüldü. Bazı bankalar, %50'yi aşan oranlarla müşterilerine yüksek kazanç fırsatları sunarak dikkat çekiyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu vadeli mevduat hesaplarını yakından incelerken, bu oranlar kısa vadeli yatırım aracı olarak da büyük ilgi görüyor. Bankaların kampanyaları, faiz getirileri ve şartları hakkında detaylı bilgi alarak tasarruflarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için bu dönem fırsatlarla dolu!

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:06 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:04
250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

Elinde 250 bin TL birikimi olanlar için 32 günlük vadede sağlanacak net faiz getirileri ise dikkat çekici. İşte Kasım 2024 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük vadede 250 bin TL'nin kazanç tablosu:

250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

28 Kasım 2024 Mevduat Faiz Oranları ve Kazanç Tablosu

Alternatif Bank (VOV Hesap): %53 faiz oranı ile net kazanç 10.454 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.454 TL.

ING Bank (Turuncu Hesap): %52 faiz oranı ile net kazanç 10.257 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.257 TL.

250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

TEB (Marifetli Hesap): %52 faiz oranı ile net kazanç 10.229 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.229 TL.

Enpara: %48,5 faiz oranı ile net kazanç 9.567 TL. Vade sonu toplam tutar: 259.567 TL.

250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

Garanti BBVA: %47,5 faiz oranı ile net kazanç 9.344 TL. Vade sonu toplam tutar: 259.344 TL

En yüksek kazanç için bankaların güncel oranlarını karşılaştırın ve kararınızı verin

250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

Mevduat Faizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Faiz Oranlarını Karşılaştırın: Bankalar arasındaki faiz oranları farklılık gösterebilir. Özellikle kısa vadede en yüksek kazancı sağlayan bankaları tercih edin.

250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

Vergi ve Kesintiler: Faiz getiriniz üzerinden %15 oranında stopaj vergisi kesileceğini unutmayın. Bu nedenle net getiriyi dikkate alarak karar verin.

Kampanyalar ve Şartlar: Bazı bankalar yeni müşterilere özel kampanyalar düzenlemektedir. Kampanya koşullarını ve vade şartlarını inceleyerek avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

250.000 TL ile aylık faiz geliri: Bankalarda mevduat faizinde zirve dönemi

NOT: Bu oranlar, bankaların resmi internet sitelerinde belirtilen Kasım 2024 verilerine dayanılarak derlenmiştir.

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