Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak olacak! Düğmeye basıldı aşama aşama iniyor!
Düğmeye basıldı aşama aşama inecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak oluyor! Tüm modellerin fiyatları aniden... Sahibinden ikinci el araba fiyatları işte böyle düşecek. Döviz kurlarında dün yaşanan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları sıfır otomobil fiyatlarında %10-11 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim sonrası gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 yılında hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, dolayısıyla ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş görülmüştü.
Mart 2020'de otomobil sektöründe başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilememiş ve bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde ikinci el bir otomobil alma fikri olan çoğu kişi fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Bu hafta döviz kurlarında peş peşe yaşanan sert düşüş sonrası sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.
SIFIR OTOMOBİLDE YÜZDE 10 İNDİRİM
Sıfır otomobil fiyatlarına dövizdeki sert düşüş, yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Dolardaki düşüşün ikinci el arabalara etkisi merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi.