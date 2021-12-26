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Haberler Ekonomi Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak olacak! Düğmeye basıldı aşama aşama iniyor!

Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak olacak! Düğmeye basıldı aşama aşama iniyor!

Düğmeye basıldı aşama aşama inecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak oluyor! Tüm modellerin fiyatları aniden... Sahibinden ikinci el araba fiyatları işte böyle düşecek. Döviz kurlarında dün yaşanan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları sıfır otomobil fiyatlarında %10-11 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim sonrası gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 yılında hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, dolayısıyla ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş görülmüştü.

takvim.com.tr
26.12.2021 10:43 - Son Güncelleme: 26.12.2021 10:43
Düğmeye basıldı aşama aşama inecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak oluyor! Tüm modellerin fiyatları aniden...

Mart 2020'de otomobil sektöründe başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilememiş ve bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde ikinci el bir otomobil alma fikri olan çoğu kişi fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Bu hafta döviz kurlarında peş peşe yaşanan sert düşüş sonrası sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Düğmeye basıldı aşama aşama inecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak oluyor! Tüm modellerin fiyatları aniden...

SIFIR OTOMOBİLDE YÜZDE 10 İNDİRİM

Sıfır otomobil fiyatlarına dövizdeki sert düşüş, yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Dolardaki düşüşün ikinci el arabalara etkisi merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi.

Düğmeye basıldı aşama aşama inecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak oluyor! Tüm modellerin fiyatları aniden...

İKİNCİ EL FİYATLARI İŞTE BÖYLE DÜŞECEK

Galericiler döviz kurundaki düşüşün ikinci el araç piyasasına yüzde 20 yansıyacağını söylüyor.

Düğmeye basıldı aşama aşama inecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak oluyor! Tüm modellerin fiyatları aniden...

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik durma noktasına geldi. Galericiler bu düşüşün ikinci el otomobil piyasasına yüzde 20 olumlu yönde yansıyacağını söylüyorlar.

Düğmeye basıldı aşama aşama inecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları tepetaklak oluyor! Tüm modellerin fiyatları aniden...

"İKİNCİ EL ARABALARA KADEMELİ İNDİRİM..."

İkinci el piyasasının doğal olarak yavaşladığını vurgulayan galerici Halil Nişan, "Düşüşün sebebi ise dövizin bir anda düşmesinden kaynaklı yaşanıyor. Dövizde artış yaşanırken piyasa çok hareketliydi.

SON DAKİKA