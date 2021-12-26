Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 900 bin üzeri EYT'li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022'de yeşil ışık yakılıyor! 

900 bin üzeri EYT'li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022'de yeşil ışık yakılıyor! 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022'de yeşil ışık yakılıyor! 900 bin üzeri EYT'li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Prim günü dolanlar... İlk aşamada 900 bin kişi gün sayma derdinden kurtulacak! EYT ile 50-55 yaşında emeklilik için ilk sinyal geldi! Primi dolan tüm çalışanlar... EYT çalışması için geri sayım devam ederken emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. Asgari ücretin belli olmasının hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler ise dört gözle değerlendirmeye alınacak formülleri akıllardaki yerini aldı.

26.12.2021 10:39 - Son Güncelleme: 26.12.2021 10:39
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022’de yeşil ışık yakılıyor! 900 bin üzeri EYT’li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Prim günü dolan herkes

2022 yılına artık günler kala Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer ediniyor. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında yaptığı son açıklamasında öncelikli olarak gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge bulunduğunu ifade etmişti. EYT çalışmalarının gelecek yılın ortaları ya da sonunda başlayacağı tahmin ediliyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022’de yeşil ışık yakılıyor! 900 bin üzeri EYT’li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Prim günü dolan herkes

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022’de yeşil ışık yakılıyor! 900 bin üzeri EYT’li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Prim günü dolan herkes

Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022’de yeşil ışık yakılıyor! 900 bin üzeri EYT’li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Prim günü dolan herkes

Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama sonrası çalışmaların 2022 ortaları ya da sonunda başlaması bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için 2022’de yeşil ışık yakılıyor! 900 bin üzeri EYT’li ilk safhada beklemekten kurtaracak! Prim günü dolan herkes

ÇALIŞMANIN ROTASI NASIL OLACAK?

1. KAPSAM

Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.

SON DAKİKA