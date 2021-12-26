Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! Dövizdeki %42'den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! ŞOK, A101, BİM, Migros...

Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! Dövizdeki %42'den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! ŞOK, A101, BİM, Migros...

Dövizdeki %42'den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! ŞOK, A101, BİM, Migros'ta tüm ürünler... Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi. Marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtması bekleniyor.

26.12.2021 10:49 - Son Güncelleme: 26.12.2021 10:49
Dövizdeki %42’den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! ŞOK, A101, BİM, Migros’ta tüm ürünler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği mesajlar neticesinde döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımasını bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dövizdeki %42’den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! ŞOK, A101, BİM, Migros’ta tüm ürünler...

YÜZDE 40'A VARAN DÜŞÜŞ SONRASI...

Marketlerin dövizde yaşanan yüzde 40'lık düşüşü bir an önce etiketlere yansıtması bekleniyor. Marketlerin gerekeni yapmaması halinde denetleme kurumları devreye girmeli.

Dövizdeki %42’den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! ŞOK, A101, BİM, Migros’ta tüm ürünler...

VATANDAŞ İNDİRİM BEKLİYOR

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlara ve market yetkililerine sordu.

Dövizdeki %42’den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! ŞOK, A101, BİM, Migros’ta tüm ürünler...

Market görevlileri açıklama yapmaktan kaçınırken, döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığını dile getirdiler.

Dövizdeki %42’den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! ŞOK, A101, BİM, Migros’ta tüm ürünler...

Vatandaşlar ise kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılması gerektiğini belirtirken, fiyatlar düşecek beklentisiyle alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını ifade ediyor.

SON DAKİKA