Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! Dövizdeki %42'den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! ŞOK, A101, BİM, Migros...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği mesajlar neticesinde döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımasını bekliyor.