Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! Dövizdeki %42'den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! ŞOK, A101, BİM, Migros...
Dövizdeki %42'den fazla düşüş sonrası büyük indirim kapıda görünüyor! Fiyat düşürmeyene ceza kesilecek! ŞOK, A101, BİM, Migros'ta tüm ürünler... Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen sonrasında döviz kurunda yüzde 40'ı bulan bir düşüş yaşandı. Döviz kurunda peş peşe yaşanan düşüşün ardından gözler market raflarındaki etiketlere çevrildi. Marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere yansıtması bekleniyor.
26.12.2021 10:49
- Son Güncelleme: 26.12.2021 10:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği mesajlar neticesinde döviz kurlarında yaşanan sert düşüşün ardından gözler market raflarına çevrildi. Dolar ve eurodaki spekülatif yükseliş etiketleri yükselten marketlerin kurdaki düşüşün ardından ürün satış fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Etiketler kurdaki düşüşe karşı aynı hızla reaksiyon almadı. Son gelen bilgilere göre, marketlerin kurda yaklaşık yüzde 40'ı bulan düşüşü etiketlere bir an önce yansıtması gerekiyor. Vatandaşlar döviz kurlarındaki düşüşün marketlerdeki ürünlerin etiketlerine yansımasını bekliyor.