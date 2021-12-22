Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle düşecek! Ve harekete geçildi! Tek tek değişiyor kısa sürede etkisini gösterecek!
Ve harekete geçildi! Tek tek değişiyor kısa sürede etkisini gösterecek! Sahibinden ikinci el araba fiyatları işte böyle düşecek. Döviz kurlarında dün yaşanan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları sıfır otomobil fiyatlarında %10-11 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim sonrası gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 yılında hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, dolayısıyla ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş görülmüştü.
22.12.2021 10:02
- Son Güncelleme: 22.12.2021 10:02
2020 yılının Mart ayıyla birlikte otomobil sektöründe başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilememiş ve bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde ikinci el bir otomobil alma fikri olan çoğu kişi fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Dün döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI...
Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşün ikinci el araba fiyatlarında da görülmesi bekleniyor.