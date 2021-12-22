Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle düşecek! Ve harekete geçildi! Tek tek değişiyor kısa sürede etkisini gösterecek!

2020 yılının Mart ayıyla birlikte otomobil sektöründe başlayan çip krizi nedeniyle bir süre araba üretilememiş ve bu sebeple ikinci el fiyatlarında büyük bir yükseliş yaşanmıştı. Sektörde çip krizi halen devam ediyor. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde ikinci el bir otomobil alma fikri olan çoğu kişi fiyatların aşırı derece yükselmesiyle nedeniyle bu fikrini erteledi. Arabasını satmak isteyenlerde bu yönde hareket etti. Dün döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası sıfır otomobillerde markalar indirim yapmaya başladı. Yaşanan bu gelişmenin ikinci el otomobil piyasasında da etkisini göstermesi bekleniyor.