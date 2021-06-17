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Sahibinden ölümcül darbe etkisi geldi! Araba fiyatları alaşağı oldu çarşı pazar fena karıştı! Sıfır ve 2. el piyasası son durum...

İkinci el piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk piyasayı etkiledi ve araç fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bilindiği üzere sıfır araç üreten otomobil markaları satışlarını arttırmak için Haziran ayında faizsiz taşıt kredisi veya fiyatlarda indirim kampanyaları başlattı. Sıfır araç fiyatlarında yapılan kampanyalar sonrası vatandaşlar 2. el araçlardan elini eteğini çekti ve sıfır araçlara yönelmeye başladı. Bu gelişmeler sonrası ikinci el piyası adeta büyük bir darbe yedi ve fiyatlarda gerileme yaşandı. Peki, 2021 yılında araç fiyatları ne olur, araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar!

17.06.2021 08:46 - Son Güncelleme: 17.06.2021 08:46
Sahibinden ölümcül darbe etkisi geldi! Araba fiyatları alaşağı oldu çarşı pazar fena karıştı! Sıfır ve 2. el piyasası son durum...

İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş hem de galerici şikayet ediyor. İkinci el piyasasında son dönemde yaşanan durgunluk piyasayı etkiledi ve araç fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bilindiği üzere sıfır araç üreten otomobil markaları satışlarını arttırmak için Haziran ayında faizsiz taşıt kredisi veya fiyatlarda indirim kampanyaları başlattı. Sıfır araç fiyatlarında yapılan kampanyalar sonrası vatandaşlar 2. el araçlardan elini eteğini çekti ve sıfır araçlara yönelmeye başladı. Bu gelişmeler sonrası ikinci el piyası adeta büyük bir darbe yedi ve fiyatlarda gerileme yaşandı. Peki, 2021 yılında araç fiyatları ne olur, araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden ölümcül darbe etkisi geldi! Araba fiyatları alaşağı oldu çarşı pazar fena karıştı! Sıfır ve 2. el piyasası son durum...

2. EL ARABA SATIŞLARI DÜŞTÜ!

İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş isyan ediyor hem de galerici. Galericiler ayda 10 - 15 araç satarken, satışlar birden 3-4 araca düştü. Fiyatların yükselmesiyle birlikte otomobil pazarlarında da durgunluk oluştu.

Sahibinden ölümcül darbe etkisi geldi! Araba fiyatları alaşağı oldu çarşı pazar fena karıştı! Sıfır ve 2. el piyasası son durum...

Fiyatları göre almaktan vazgeçiyor. 1 sene önce aracını satan şimdi araba almakta zorlanıyor.

Sahibinden ölümcül darbe etkisi geldi! Araba fiyatları alaşağı oldu çarşı pazar fena karıştı! Sıfır ve 2. el piyasası son durum...

EN UCUZ ARAÇ NE KADAR?

1 yıl önce 35 bine satılan araç şimdilerde 70 bin civarına ulaştı. Araç almayı düşünenler de fiyatları görünce ya almaktan vazgeçiyor ya da sıfır otomobillere yöneliyor.

Sahibinden ölümcül darbe etkisi geldi! Araba fiyatları alaşağı oldu çarşı pazar fena karıştı! Sıfır ve 2. el piyasası son durum...

Galerici de ikinci el fiyatların bu kadar yükselmesinden şikayetçi. Çünkü fiyatları yükselen ikinci el araçların o kadar etmeyeceğini düşünüyor.