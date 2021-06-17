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Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar... A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok!

A101 17 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar yer aldı. Elektronikten mobilyaya, beyaz eşyadan spor aletlerine kadar binbir çeşit ürün saatler sonra raflarda yerini alacak. 17 Haziran tarihinden itibaren A101 marketlerinde yer alacak ürünler arasında; Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Toshiba 50" 4K Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Lenovo İdeapad Notebook, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG STF 65 Turbo Fırın, Arzum Practical Dik Süpürge, Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi, WAHL Erkek Bakım Seti, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi ve çok daha fazlası yer alıyor.

17.06.2021 08:43 - Son Güncelleme: 17.06.2021 08:44
Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar... A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok!

A101 17 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar yer alırken gözler yarın marketlere gelecek ürünler çevrildi.17 Haziran tarihinden itibaren A101 marketlerinde yer alacak ürünler arasında; Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Toshiba 50" 4K Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Lenovo İdeapad Notebook, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG STF 65 Turbo Fırın, Arzum Practical Dik Süpürge, Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi, WAHL Erkek Bakım Seti, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi ve çok daha fazlası yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar... A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok!

Toshiba 50UAL2063DT 50" 4K Android Smart Led Tv 4.299 TL

Onvo OV50F353 50" Ultra Ultra HD Android Smart Led Tv 3.299 TL

Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu 1.599 TL

Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar... A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok!

Lenovo İdeapad S145-15API Notebook 4.299 TL

Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse 69,95 TL

Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TL

Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar... A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok!

Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 949 TL

Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi 1.699 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 2.799 TL

Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar... A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok!

SEG STF 65 Turbo Fırın 1.099 TL

Arzum Practical Dik Süpürge 219 TL

Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 149 TL