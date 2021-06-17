Notebook, mobilya, beyaz eşya indirimleri devrede! Her cebe hitap eden kampanyalar... A101 17 Haziran aktüel kataloğunda yok yok!

A101 17 Haziran 2021 aktüel kataloğunda çarpıcı fırsatlar yer aldı. Elektronikten mobilyaya, beyaz eşyadan spor aletlerine kadar binbir çeşit ürün saatler sonra raflarda yerini alacak. 17 Haziran tarihinden itibaren A101 marketlerinde yer alacak ürünler arasında; Lenovo 300 Wireless Kablosuz Mouse, Toshiba 50" 4K Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Lenovo İdeapad Notebook, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG STF 65 Turbo Fırın, Arzum Practical Dik Süpürge, Flavel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu, Flavel 7 Kg Çamaşır Makinesi, WAHL Erkek Bakım Seti, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi ve çok daha fazlası yer alıyor.

17.06.2021 08:43 - Son Güncelleme: 17.06.2021 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





