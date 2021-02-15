Sahibinden ikinci el ve sıfır araç alacaklar dikkat! Araba satışlarına döviz kuru ayarı!
Sahibinden ikinci el ve sıfır araç alacaklara güzel haber geldi. Döviz kurundaki görülmemiş düşüş otomobil satışlarını hareketlendirdi. Otomobil markaları kur avantajını kampanyalara yansıttı. Aracın alım maliyetinin aşağı çekilmesi, tüketici talebine de olumlu yansırken, sektör temsilcileri ay sonunda rekor satış umudu taşıyor.
Özellikle finansman kampanyalarının pazara olumlu yansıdığını ifade eden sektör temsilcileri ay sonunda yeni bir satış rekoru kırılabileceğinin sinyallerini verdi. 2021'nin ilk ayında beklentilerin üzerinde satış yaparak, son 10 yılın ocak rekorunu kıran sektör, şubatta daha hareketli bir pazar yaşıyor.
Ocakta satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak yaklaşık 44 bin adet olmuştu. Bu ay ise satışların 60 bin adetlere kadar çıkabileceği öngörülüyor. Şubat 2020'de yüzde 89.44 artışla 47 bin 122 adet otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre; sektörün 10 yıllık şubat ayı ortalaması ise 44 bin adet. Sektör bu ay 60 bin adede ulaşırsa, son 15 yılın en yüksek şubat ayı satışı yapılmış olacak.
"KURU AVANTAJA DÖNÜŞTÜRDÜK"
Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürdüklerini açıklayarak, "Şubatta, ocak ayına göre biraz daha hareketlilik var. Kurdaki gevşemeyi yansıtmak amacıyla 10 Şubat'ta ilave kampanya açıkladık.
Örneğin; Tucson modelimizde 37 bin TL'ye varan indirim yapıyoruz. Ayrıca, 0 faiz avantajımız da var. Böylece kur farkını kampanyalarla avantaja dönüştürüyoruz" dedi. Berkel, ay sonunda satışların 55-60 bin adetlere ulaşmasını beklediklerini söyledi.