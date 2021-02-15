Bakanlık markaları tek tek ifşa etti! Bu maskeler koronavirüsten korumuyor! Artık Türkiye'de satışı yasak
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 110 milyona yakın kişiye bulaşırken maskeler günlük hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Maskesiz dışarıya çıkmak imkansız hale gelirken bazı fırsatçılar uygun koşullara uymadan maske üretip satışa sundular. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda uygunsuz maske üreten onlarca markayı ifşa etti. Peki hangi maske markaları güvensiz? İşte detaylar…
15.02.2021 17:07
- Son Güncelleme: 15.02.2021 17:13
Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgını devam ederken maske üreticilerinin yaptıkları pes dedirtti. Güvensiz çıkan ürünlerin bir çoğu halen e-ticaret sitelerinde satılıyor. İşte güvensiz çıkan maskeler ve markaları...
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan bildirime göre Safeguard marka 2315 Model Ffp3v Nr model maskenin güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.
Nez Mask marka Ts En 149+A1 Standardının 8.11. Maddesinde Gösterilen "Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti" deneyi sonucunda piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Arızon marka Kn 95 model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Dna marka 2934 Ffp3v model maske Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan deneyler sonucunda güvensiz olduğu tespit edildi. Bakanlık bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.