Bakanlık markaları tek tek ifşa etti! Bu maskeler koronavirüsten korumuyor! Artık Türkiye'de satışı yasak

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 110 milyona yakın kişiye bulaşırken maskeler günlük hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Maskesiz dışarıya çıkmak imkansız hale gelirken bazı fırsatçılar uygun koşullara uymadan maske üretip satışa sundular. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda uygunsuz maske üreten onlarca markayı ifşa etti. Peki hangi maske markaları güvensiz? İşte detaylar…

15.02.2021 17:07 - Son Güncelleme: 15.02.2021 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





