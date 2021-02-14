Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Kooperatif, 500'e yakın çalışanıyla ürettiği tüfekleri, Asya, Avrupa ve Uzak Doğu'da 65 ülkeye ihraç ediyor. Sektörde markalaşan Huğlu'da üretilen tüfekler, işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor.