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Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı ve özellikle son aylardaki seçimlerden kaynaklı silahlanma gereksinimi talepleri artırdı. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, 65 ülkeye ihraç edilirken uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor.

14.02.2021 12:29 - Son Güncelleme: 14.02.2021 12:29
Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin üretimi uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor.

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Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, vatandaşların bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Kooperatif, 500'e yakın çalışanıyla ürettiği tüfekleri, Asya, Avrupa ve Uzak Doğu'da 65 ülkeye ihraç ediyor. Sektörde markalaşan Huğlu'da üretilen tüfekler, işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor.

Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, uzun menzilli keskin nişancı tüfeğinin yurt dışı pazarında ilgi gördüğünü söyledi.

Panik yaptılar ve Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi

Yivli tüfeğe, Anadolu yaban koyunu "OVİS"in adını verdiklerini anlatan Tanık, şöyle konuştu: "OVİS, Ar-Ge merkezimizde, seri üretimini yaptığımız özgün tasarım ve yerli mühendislik ürünüdür. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yar almasını hedefliyoruz.