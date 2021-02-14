Türkiye'yi seçtiler! 65 ülke sıraya girdi
ABD'de pandemi nedeniyle oluşan panik ortamı ve özellikle son aylardaki seçimlerden kaynaklı silahlanma gereksinimi talepleri artırdı. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaklaşık 3 bin nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, parçalarının yapıldığı 45 atölye ile birlikte 15 fabrikada üretilen av tüfekleri, 65 ülkeye ihraç edilirken uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor.
14.02.2021 12:29
- Son Güncelleme: 14.02.2021 12:29