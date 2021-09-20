Emeklilere, dullara, yetimlere SGK, SSK ve Bağkur’lulara 1.600 TL ödeme! Ayrıca ek olarak 300 TL indirim müjdesi!

Emeklilere, dullara, yetimlere promosyon ödemeleriyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda TEB bankası çeşitli kampanyalar ile öne çıkıyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay süresince almayı taahhüt eden ve bankaya en az 2 adet otomatik fatura talimatına sahip olan emekli maaş müşterileri 1.600 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Ayrıca kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanılıyor.