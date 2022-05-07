Anneler Günü'ne özel indirim kataloğu! Anneler Günü geldi A101 aktüel ürünlerini güncelledi! YENİ HEDİYELİK EŞYALAR GELDİ! Bu hafta sonu...
Anneler Günü'ne az bir vakit kaldı. Milyonlarca birey annesine armağan alabilmek amacıyla arayışa geçti. Kıyafet alabilmek isteyenler de var elektronik ürün alabilmek isteyenlerde... Bu hafta A101'de Anneler Günü'ne özel indirimler yapıldı. Fiyatların tümü güncellendi. A101 aktüel mamüller kataloğunu görenler sevinçten zil çakıp oynayacak. Peki bu hafta sonu A101'de neler var? Hangi mamüller indirime girdi. İşte hediyelik eşyaların gırla bulunduğu A101 hafta sonu aktüel mamüller kataloğu tam liste...
07.05.2022 12:28 - Son Güncelleme: 07.05.2022 12:28
Anneler Günü her yıl 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Online alışveriş siteleri gibi zincir marketlerde de özel günler için indirimler göze çarpıyor. 2022 yılında Anneler Günü Pazar gününe denk geliyor. Böylelikle hem hafta sonu hem de Anneler Günü indirimleri için vatandaşlar A101 marketlerine koşuyor. A-101 aktüel ürünler kataloğunu güncel haliyle paylaştı. Bu hafta sonu A101'de yok yok! Çatal bıçak seti, teknolojik ürünler, giyim....
A101 7-8 MAYIS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE
Anneler Günü için A101'den indirimli ürünler alabilirsiniz.