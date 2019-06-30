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Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik! Kimler çalışmadan emekli olur?

Yurt dışında çalışan vatandaşlar bu süreleri Türkiye'de borçlanarak emekli olabiliyor. Kadınlar ise çalışmalarına gerek kalmadan ikamet ettikleri her süreyi emeklilik hesaplarından saydırabiliyor. Peki yurtdışında yaşayanlar nasıl borçlanma yapar? Kimler çalışmadan emekli olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen tüm detayları açıkladı...

30.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 30.06.2019 07:50
Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik

Türkiye dışında milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bunların birçoğunun Türkiye'de de sigorta başlangıçları bulunuyor. Yani yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de çalışıp prim ödeyenler var. Bazıları da yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp sigortalı oluyor ve prim ödüyor. Bir kısmı ise sadece yurt dışında sigortalı olarak çalışıyor ve Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırmıyor.

Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik

Bu 3 durumdaki vatandaşımızın da yurt dışı hizmetlerini saydırarak Türkiye'de emekli olma şansı var. Bunlar ya borçlanarak yapılıyor ya da o günler yapılan anlaşmalar gereği Türkiye'de de sigortalı olarak geçerli sayılıyor.

Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik

AVANTAJ SAĞLIYOR
Erkeklerin bu haklardan yararlanabilmesi için 18 yaşından sonraki belgeli çalışmaları isteniyor. Gurbetçi kadınların ise Türkiye'de emekli olmak istediklerinde çalışmış olma şartları yok. Yurt dışında ev kadını olarak bulundukları süreler emeklilik hesabına katılabiliyor. Bu süreleri Türkiye'ye gelerek geriye doğru borçlanarak kazanabiliyorlar. Bunun için medeni durumlara bakılmıyor. Fakat mutlaka başvurmak gerekiyor.

Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik

TOPLU ÖDEME OLUYOR
Örneğin; Ayşe hanım 20 yaşında Almanya'ya gitti ve orada hiç çalışmadan 10 yıl ikamet etti. Türkiye'ye gelerek 10 yıllık borçlanma yapabiliyor ve borçlanma yaptığı tarihten geriye doğru 10 yıllık prim kazanıyor. Yaş ve prim sayısına göre emekli olabiliyor. Borçlanma kapsamındaki süreler mevzuatta şu şekilde belirleniyor:

Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik

"Türk vatandaşı olanlar, 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bunlar sonunda her birinde 1 yıla kadar olan işsizlik süreleriyle ev kadını olarak geçen sürelerdir."

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