Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik! Kimler çalışmadan emekli olur?

Türkiye dışında milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bunların birçoğunun Türkiye'de de sigorta başlangıçları bulunuyor. Yani yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de çalışıp prim ödeyenler var. Bazıları da yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp sigortalı oluyor ve prim ödüyor. Bir kısmı ise sadece yurt dışında sigortalı olarak çalışıyor ve Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırmıyor.