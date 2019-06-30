Gurbetçi kadınlara çalışmadan emeklilik! Kimler çalışmadan emekli olur?
Yurt dışında çalışan vatandaşlar bu süreleri Türkiye'de borçlanarak emekli olabiliyor. Kadınlar ise çalışmalarına gerek kalmadan ikamet ettikleri her süreyi emeklilik hesaplarından saydırabiliyor. Peki yurtdışında yaşayanlar nasıl borçlanma yapar? Kimler çalışmadan emekli olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen tüm detayları açıkladı...
Türkiye dışında milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Bunların birçoğunun Türkiye'de de sigorta başlangıçları bulunuyor. Yani yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de çalışıp prim ödeyenler var. Bazıları da yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp sigortalı oluyor ve prim ödüyor. Bir kısmı ise sadece yurt dışında sigortalı olarak çalışıyor ve Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kurumuna kayıt yaptırmıyor.
AVANTAJ SAĞLIYOR
Erkeklerin bu haklardan yararlanabilmesi için 18 yaşından sonraki belgeli çalışmaları isteniyor. Gurbetçi kadınların ise Türkiye'de emekli olmak istediklerinde çalışmış olma şartları yok. Yurt dışında ev kadını olarak bulundukları süreler emeklilik hesabına katılabiliyor. Bu süreleri Türkiye'ye gelerek geriye doğru borçlanarak kazanabiliyorlar. Bunun için medeni durumlara bakılmıyor. Fakat mutlaka başvurmak gerekiyor.
TOPLU ÖDEME OLUYOR
Örneğin; Ayşe hanım 20 yaşında Almanya'ya gitti ve orada hiç çalışmadan 10 yıl ikamet etti. Türkiye'ye gelerek 10 yıllık borçlanma yapabiliyor ve borçlanma yaptığı tarihten geriye doğru 10 yıllık prim kazanıyor. Yaş ve prim sayısına göre emekli olabiliyor. Borçlanma kapsamındaki süreler mevzuatta şu şekilde belirleniyor: