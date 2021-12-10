Sahibinden ikinci el araba satışında yeni dönem! Bakanlık harekete geçti!
Koronavirüs döneminde sıfır araç üretiminin kısa bir süre durmasını fırsat bilenler ikinci el arabaları görülmemiş fiyatlara çıkardı. Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında düzenlemeye gidiyor. Satış bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak sistemle havale ve EFT ile ödeme de mümkün olacak. İşte detaylar...
İkinci el otomobil satışına yeni düzenlemeler geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslak yönetmeliğiyle, ikinci el oto satışında EFT ve havale kullanılması halinde de, taşıt ve paranın eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem kullanılacak ve dolandırıcılıkların önüne geçilebilecek.
Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, ikinci el oto satışında yetki belgesi verilmesinde aranan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunması şartı kaldırılırken, konkordato başvurusu yapan işletmeler de yetki belgesi başvurusunda bulunabilecek. Düzenlemeyle, yetki belgesi için istenen lise mezuniyeti şartı da ilköğretime indiriliyor.
EŞ ZAMANLI DEĞİŞİM
Taslakla, ikinci el araç alım satımında elektronik sistem kullanımı da genişletilecek. Mevcut uygulamada, sadece ödemenin nakit yapılması halinde taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan elektronik sistem devreye girerken, yeni düzenlemeyle havale, EFT yöntemleriyle ödemeler de elektronik sistem üzerinden yapılabilecek.
İkinci el oto satışında özellikle EFT talimatları üzerinden dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, Alıcı görünümündeki dolandırıcılar, araç bedeli kadar EFT talimatını verdikten sonra, talimat belgesini satıcıya göstererek aracın devralıyor, sonra da EFT talimatını iptal ediyor ve kayıplara karışıyor. Yeni düzenlemeyle bu tip dolandırıcılıkların da önüne geçilebilecek.