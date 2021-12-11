Aralık ayı 50 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları! Nakit sıkıntısı çekenler dikkat! Aylık taksit ne kadar? İNG, İş Bankası…
Devlet ya da özel banka fark etmeksizin nakit ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen vatandaşlar sık sık güncellenen faiz oranları ve kampanyaları yakından takip ediyor. Tek tek banka şubelerini gezmenize gerek kalmadan fikir edinmeniz için Aralık ayı 50 bin TL ihtiyaç kredisi için faiz oranlarının ne kadar olduğunu haberimizde derledik. Bankaların 50 bin TL için 36 ay vade ile aylık taksitlerinin kaç TL olacağı ve diğer tüm bilgileri inceleyerek bütçenize en uygun olanı seçip başvuru yapabilirsiniz.
Para ihtiyacı olan, iş kurmak, eşya almak, borç ödemek gibi farklı nedenlerden dolayı nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını merak ediyor ve güncel kampanyaları yakından takip ediyor. Peki Aralık ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları neler? İNG, İŞ Bankası ve diğer bankaların 50 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? 50 bin TL 36 ay vade için başvuru onaylandığında aylık geri ödenen taksit ne kadar olacak? İşte detaylar!
İNG %1,48 faiz kampanyası koşulları
%1,48 faiz oranından KKB skor 1850 ve üstü yeni müşteriler 20.000 TL'ye kadar yararlanabilir
Turuncu Ekstralı kredilerde sözleşme faizi değişmeyecek olup %1,59'dan başlamaktadır.
Belirtilen Turuncu Ekstralı kredi yansıyan faiz oranı, kampanya dahilindeki ilk kredi kullanımında geçerlidir.