Aralık ayı 50 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları! Nakit sıkıntısı çekenler dikkat! Aylık taksit ne kadar? İNG, İş Bankası…

Para ihtiyacı olan, iş kurmak, eşya almak, borç ödemek gibi farklı nedenlerden dolayı nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankalardan ihtiyaç kredisi çekmek istiyor. Bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını merak ediyor ve güncel kampanyaları yakından takip ediyor. Peki Aralık ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları neler? İNG, İŞ Bankası ve diğer bankaların 50 bin TL ihtiyaç kredisi faiz oranları nedir? 50 bin TL 36 ay vade için başvuru onaylandığında aylık geri ödenen taksit ne kadar olacak? İşte detaylar!