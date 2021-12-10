Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! MTV’ye indirim geldi: İşte 2022 MTV tutarları

EN DÜŞÜK 136.25 TL

SABAH'ta yer alan habere göre, Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.