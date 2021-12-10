Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! MTV'ye indirim geldi: İşte 2022 MTV tutarları
Geçtiğimiz gün araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yaşandı. Başkan Erdoğan, yüzde 36.2 olan yeniden değerleme oranını MTV artışında yüzde 25'e çekti. En düşük otomobil vergisi 136 lira oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için 2022'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yetkisini kullanarak yüzde 36.2'den 25'e düşürdü.
2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
EN DÜŞÜK 136.25 TL
SABAH'ta yer alan habere göre, Buna göre, 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak kararlaştırıldı.
Düzenlemeyle birlikte en düşük MTV tutarı 109 liradan 136.25 liraya çıkacak. En yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 634 liraya yükseldi.
BAŞKAN DÜŞÜRDÜ
2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36.2 olarak belirlenmişti.