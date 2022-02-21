Sahibinden ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Araba alacakların gözü kulağı bu haberde

Sıfır araçta bulunurluk sıkıntısının ortaya çıkması, üretim ve lojistik maliyetlerinin artması ve otomobile karşı artan talep karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ayrıca salgın döneminde ortaya çıkan yarı iletken (çip) krizi de üretimde aksaklıklara sebep oldu ve arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiledi.

Türkiye'de ikinci el piyasasındaki durgunluğun başlıca nedenleri olarak, taşıt kredi faizlerinin düşeceğine, kredi kullanım oranları ve limitlerinde düzenleme yapılacağına ilişkin beklentiler ile bu yıl neredeyse sabit seyreden döviz kuruna bağlı olarak fiyatların daha da düşeceğine ilişkin öngörüler gösteriliyor.