Sahibinden ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Araba alacakların gözü kulağı bu haberde
Koronavirüs nedeniyle yaşanan çip krizi ile birlikte sıfır otomobil üretilememesi ikinci el piyasasına yönelimi artırdı. Sahibinden ikinci el araç almak isteyenler fahiş fiyatları görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Peki ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...
Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörlerden biri otomotiv oldu. Otomobil üreticileri, temel ham madde ve çip gibi kritik ürünlerin tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimi azaltmak zorunda kaldı. İlk dönemlerde fabrikaların üretimi durdurması, bulunurluk sorununa yol açarken, sıfır araç bulamayan kullanıcılar, salgın döneminde bireysel araç kullanımı talebinin artmasıyla da ikinci el araçlara yöneldi. Artan talebe rağmen yeni otomobil siparişlerinin çok uzun zaman alması ikinci el araçlara yönelimi hızlandırdı.
Sıfır araçta bulunurluk sıkıntısının ortaya çıkması, üretim ve lojistik maliyetlerinin artması ve otomobile karşı artan talep karşısında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ikinci el araç fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ayrıca salgın döneminde ortaya çıkan yarı iletken (çip) krizi de üretimde aksaklıklara sebep oldu ve arz-talep dengesini olumsuz yönde etkiledi.
Türkiye'de ikinci el piyasasındaki durgunluğun başlıca nedenleri olarak, taşıt kredi faizlerinin düşeceğine, kredi kullanım oranları ve limitlerinde düzenleme yapılacağına ilişkin beklentiler ile bu yıl neredeyse sabit seyreden döviz kuruna bağlı olarak fiyatların daha da düşeceğine ilişkin öngörüler gösteriliyor.
Sektör temsilcileri, ikinci el otomotiv piyasasının sıfır araç fiyatlarını referans aldığını, sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına da düşüş olarak yansıyacağını ve döviz kurundaki gelişmelerin araç fiyatları etkilediğini belirtiyor. Uzmanlar, satışların geçen yılın ocak ayında olduğu gibi yavaş başladığını ancak şubat ayı itibarıyla yeniden hareketlendiğini ifade ediyor.
"ŞUBATTA, OCAK AYINA GÖRE DAHA İYİ BİR SATIŞ TEMPOSU YAKALANMIŞ DURUMDA"
Otokoç Otomotiv İkinci El ve Filo Operasyonları Direktörü Birkan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralık ayının 2. yarısında başlayan döviz kuru dalgalanmasına bağlı olarak, araç fiyatlarında yaşanan belirsizliğin ve devamındaki fiyat düşüşlerinin, ocak ayında da sürdüğünü ocak ayı ortasında sıfır araç ÖTV uygulamasındaki revizyona bağlı olarak 2. el fiyatlarında oluşan düşüş beklentisinin, pazardaki belirsizliği daha da arttırdığını söyledi.
Tüketicinin de oluşan bu fiyat belirsizliğinde satın alım kararını beklemeye aldığını belirten Çalışkan, "Aralık ortasından ocak ayı sonunda kadar geçen sürede 2. el araç fiyatlarında, modeline bağlı olarak yüzde 14-15 seviyesinde fiyat düşüşleri yaşandı. Hatta bazı araç modellerinde bu düşüş yüzde 20'lerin üzerine çıktı. Özellikle stokunda yakın geçmişte yüksek fiyatlardan aldığı 2. el araçlar olan satıcılar oldukça zorluk yaşadı ve yüksek stok maliyetleri ile karşı karşıya kaldı. Şubat ayı belirsizliklerin ortadan kalktığı, dengeli fiyat seviyelerinin oluştuğu bir dönem olarak başladı ve ocak ayına göre daha iyi bir satış temposu yakalanmış durumda." dedi.