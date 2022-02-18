Sahibinden ikinci el araba alacaklar dikkat! Yüzde 15 düştü! ÖTV indirimi ve taşıt kredileri...
Sahibinden ikinci el araba alacaklar en ucuz araba modellerini arıyor. Pandemi dolayısıyla yaşanan çip krizi ile birlikte sıfır araçların üretilememesi ikinci el otomobillere yönelimi artırmıştı. Ancak fahiş fiyat artışı ikinci el araba satışlarını derinden etkiledi. Fiyatlar yüzde 15 ile 18 arasında düşerken araba almak isteyenler ÖTV indirimi ve BDDK'nın kredi adımlarını bekliyor.
18.02.2022 09:05 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:05
Araba alacak pek çok kişi fiyatların sıfır araçlara göre daha uygun olması nedeni ile ikinci el arabaya yöneliyor.
Küresel çip krizinin sıfır araç bulunurluğunu azaltması, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ikinci el araba piyasasını hareketlendirmiş ve fiyatlarda yüzde 50'nin üzerinde artışa neden olmuştu.
'YAPRAK KIPIRDAMIYOR'
Otomotiv analiz şirketi Cardata'nın CEO'su Hüsamettin Yalçın, durumu, "Şu anda ikinci elde alışveriş neredeyse durma noktasına geldi. Son 1 aydır durum böyle. Adeta yaprak kıpırdamıyor" şeklinde aktarırken, durgunluğun nedenleriyle ilgili, "Tüketici şu anda otomotiv tarafında, ÖTV matrah güncellemesi ve BDDK'nın atacağı kredi adımlarını bekliyor.