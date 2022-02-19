32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı! Faizler tek tek değişti! Günlük olarak para kazanın! Yüzde 20,5, 19,25, 19...
Türkiye'de bankacılık pazarında son yıllarını en dinamik devresi yaşanıyor. Bir yandan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'ye dönüşüm desteklenirken, başka yandan banka kredileri ve vadeli mevduat hesaplarında birbirinden cazip oranlar ve faydalar sunulmaya devam ediyor. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarının yüzde 20'nin üstüne çıkarılmasının sonrasında son haftalarda oranların yine gerilemesi ise ilgi çekti. Bu dönemde bankalar vasıtasıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları araştıranların adedi da bir hayli arttı. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları
19.02.2022 08:45 - Son Güncelleme: 19.02.2022 08:45
TEB'in %19'dan dan %18,50'ye düşen faiz oranları dikkat çekerken, Anadolu Bank tarafından %21 olan faiz oranları %20,25'e geriledi. Birçok banka tarafından benzer oranlarda düşüş görülüyor.