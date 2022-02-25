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5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi! Gözler oradaydı!

Vatandaşların çoğalan nakit gereksinimlerine yönelik kamu bankaları da nakit desteği vermeye hazırlanıyor. Kolay müracaat yöntemleri kullanılarak vatandaşların bütün nakit gereksinimleri amacıyla kredi kullanması sağlanacak. Halkbank ve Vakıfbank doğrultusundan duyurulan ihtiyaç kredileri, düşük faiz oranları ile de ilgi çekmeye devam ediyor. İşe kamu bankalarının en makul ihtiyaç kredileri

takvim.com.tr
25.02.2022 08:31 - Son Güncelleme: 25.02.2022 08:31
5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi! Gözler oradaydı!

2022 yılında da bankaların ihtiyaç kredilerine vatandaşların ilgisi devam ediyor. Özellikle son dönemde birçok alanda görülen yüksek fiyatlar vatandaşların kredi ve kredi kartı kullanımlarını artırmasına neden oldu. Bankalar ise artan bu tür ihtiyaçların çözümünde yenilikçi kredi seçenekleri sunuyor. Düşük faizli ve kolay ödeme seçeneklerine sahip ihtiyaç kredilerini tercih ederek vatandaşlar birçok ihtiyaçlarına finansman çözümleri bulabilecek. Vakıfbank ve Halkbank en uygun ihtiyaç kredileriyle nakit ihtiyacı olanlara destek vereceğini duyurdu.

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5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi! Gözler oradaydı!

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Vakıfbank, tüm ihtiyaçları için 36 aya kadar varan vade olanakları ile nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara kredi veriyor. Düşük faiz oranlarının uygulanacağı ve 3 aya kadar erteleme seçeneklerine de yer verilen kredi kapsamında 125 bin TL'ye kadar kredi kullanımı mümkün görülüyor.

5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi! Gözler oradaydı!

Cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneklerine yer verilen kredi kapsamından ise tüm kamu personelleri, özel sektör çalışanları ve emekliler akit desteğinden yararlanabilecek.

5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi! Gözler oradaydı!

SMS ile kolay başvuru yapılan ihtiyaç kredisi için %1,55 faiz oranları uygulanmaktadır. 3.000 TL'den 50.000 TL'ye kadar olan nakit talepleri için 36 ay vade, 50.000 TL'den 125.000 TL'ye kadar olan nakit taleplerinde ise 24 aya kadar vade seçenekleri uygulanmaktadır.

5724’e kısa mesaj gönderin anında para hesabınıza yatsın! Para ihtiyacı olana destek geldi! Gözler oradaydı!

Vakıfbank SMS ile Kredi Başvurusu

SMS ile kredi başvurusu yapmak için aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, TCKN, Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy) ve Aylık Gelir yazılarak 5724'e kısa mesaj gönderilmesi gerekir.

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