Sahibinden 80.250 lira altı sahibinden satılık ikinci el araba marka ve modelleri! Fiat, Opel, Peugeot, Ford, Citroen, Dacia, Hyundai...
Sahibinden satılık 80.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri en çok aratılanlar arasında belirleyici oldu. 2021 yılında yükselişe geride bıraktığımız ikinci el araba maliyetleri son yarıyılda kesintisiz düşüyor. Geçen yıl ikinci el araba alabilmek isteyen en çok şikayet ettiği büyümelerden birisi de maliyetlerin çok derece çoğalmasıydı. Bu sebeple pek çok kişi araba alabilmektan vazgeçmişti. 2. el ilan sitelerinde sahibinden satılık ideal fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar bilhassa salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bu bağlamda fabrikalarda sıfır model üretimler yapılmaya başlanınca ikinci el fiyatlarında da yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. İşte 80.250 lira altı Citroen, Dacia, Fiat, Opel, Peugeot, Ford, Hyundai modelleri....
Salgınla eş güdümlü artışa geride bıraktığımız ikinci el araba fiyatları düşmeye başlarken yaz aylarında fiyatların artıp artmayacağı merak hususu oldu. İkinci el ilan sitelerinde sahibinden satılık ideal fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar bilhassa salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bilindiği üzere pandemide otomobil markaları sıfır vasıta üretemedi ve Bu sayede ikinci ele talep artınca da fiyatları yapay bir şekilde yükselişe geçti. Fakat fabrikaların sıfır vasıta üretimine geçmesiyle hal değişmeye başladı. Eksperler satın alıncak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olma ihtimalini ifade etti. Hem de eksperler otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üstüne en az 1000 ya da 2000 TL daha eklemenin doğru olduğunu söyledi.
80.250 TL ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MARKALARI
2007 – 2009 model Dacia Logan
2007 - 2014 model Fiat Linea
2003 – 2005 model Renault Megane
2006 – 2009 model Citroen C3
2006 – 2009 model Ford Focus
2005 – 2009 model Ford Fiesta
2006 – 2010 model Hyunda Accent Era
2004 – 2006 model Opel Astra
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Galericilerden olumsuz açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı kararı ile sıfır binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi yapıldı. Kararın ardından vatandaşlar ikinci el fiyatlarında da düşüş bekledi; ancak beklenen düşüş gerçekleşmedi. İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, piyasada sıfır araç olmadığını, sıfır araç almak isteyen vatandaşların aylarca bekletildiğini ve bu nedenle ÖTV düzenlemesinin ikinci el araç piyasasını düşürmeyeceğini söylerken, galerici esnafı da yüksek fiyata aldıkları aracı daha düşük fiyata satamayacakları için ikinci el piyasasında düşüşün olmayacağını dile getirdi.