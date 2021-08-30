Sahibinden 80.250 lira altı sahibinden satılık ikinci el araba marka ve modelleri! Fiat, Opel, Peugeot, Ford, Citroen, Dacia, Hyundai...

Salgınla eş güdümlü artışa geride bıraktığımız ikinci el araba fiyatları düşmeye başlarken yaz aylarında fiyatların artıp artmayacağı merak hususu oldu. İkinci el ilan sitelerinde sahibinden satılık ideal fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar bilhassa salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi. Bilindiği üzere pandemide otomobil markaları sıfır vasıta üretemedi ve Bu sayede ikinci ele talep artınca da fiyatları yapay bir şekilde yükselişe geçti. Fakat fabrikaların sıfır vasıta üretimine geçmesiyle hal değişmeye başladı. Eksperler satın alıncak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olma ihtimalini ifade etti. Hem de eksperler otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üstüne en az 1000 ya da 2000 TL daha eklemenin doğru olduğunu söyledi.