Koronavirüs pandemisi araç satışlarını da etkiledi! Karavan ilanları yüzde 73 arttı
Koronavirüs pandemisi hayatımızı temelden etkilerken tatil tercihleri de değişti. Otel tatilleri geri plana atılırken karavan tatili ise son 2 yılın gözdesi. Karavan tatili için elbette öncelikli ihtiyaç ise karavan. Hal böyle olunca bu karavan satışları da çok ciddi derecede artmış durumda. sahibinden.com'un verilerine göre mayıs ayında verilen otomobil ilanı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 arttı. Karavan ilanları ise yıllık yüzde 73 artışla en çok ilan verilen vasıta tipi oldu. Öte yandan Takvim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde ise kiralık karavanlar günlük 300 liradan başlarken, almak için ise en az 40 bin lirayı gözden çıkarmak gerektiği belirtilmişti.
03.06.2021 12:46
- Son Güncelleme: 03.06.2021 13:20