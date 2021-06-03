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Koronavirüs pandemisi araç satışlarını da etkiledi! Karavan ilanları yüzde 73 arttı

Koronavirüs pandemisi hayatımızı temelden etkilerken tatil tercihleri de değişti. Otel tatilleri geri plana atılırken karavan tatili ise son 2 yılın gözdesi. Karavan tatili için elbette öncelikli ihtiyaç ise karavan. Hal böyle olunca bu karavan satışları da çok ciddi derecede artmış durumda. sahibinden.com'un verilerine göre mayıs ayında verilen otomobil ilanı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 arttı. Karavan ilanları ise yıllık yüzde 73 artışla en çok ilan verilen vasıta tipi oldu. Öte yandan Takvim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde ise kiralık karavanlar günlük 300 liradan başlarken, almak için ise en az 40 bin lirayı gözden çıkarmak gerektiği belirtilmişti.

03.06.2021 12:46 - Son Güncelleme: 03.06.2021 13:20
Koronavirüs pandemisi araç satışlarını da etkiledi. Karavan ilanları yüzde 73 arttı

Mayıs ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken minivan & panelvan, arazi/ SUV & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar sıralamayı takip etti.

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Koronavirüs pandemisi araç satışlarını da etkiledi. Karavan ilanları yüzde 73 arttı

Marka & model sıralamasında Renault Clio birinci oldu. Sıralama, Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti.

Koronavirüs pandemisi araç satışlarını da etkiledi. Karavan ilanları yüzde 73 arttı

Mayıs ayında en çok ilanı verilen arazi/ SUV & pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı Nissan aldı.

Koronavirüs pandemisi araç satışlarını da etkiledi. Karavan ilanları yüzde 73 arttı

Mayıs verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2016 model otomobiller, ilanların lideri oldu.

Koronavirüs pandemisi araç satışlarını da etkiledi. Karavan ilanları yüzde 73 arttı

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,6'sı 0-100 bin kilometre aralığında yer alırken ilanların yüzde 25,3'ü 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu.