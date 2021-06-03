Anlık CANLI döviz kuru: Bugün dolar kaç TL? Enflasyon rakamları doları etkiledi mi? Dolar ve euro alış satış fiyatları...

Döviz kurunda yaşanan son gelişimeler anbean takip ediliyor. 3 Haziran dolar ne kadar oldu? Sorusu sabah saatlerinden itibaren gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Bu noktada, döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,61-63 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 3 Haziran dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Enflasyon rakamları doları nasıl etkiledi?İşte anlık canlı döviz kuru fiyatları!