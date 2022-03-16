Sahibinden 2. elde en çok o arabalar satıldı! İkinci el araba satışları arttı ama fiyat aynı!

EN YÜKSEK PAY, 0-4 YAŞ ARALIĞINDAKİ ARAÇLARIN

Şubat ayında 37 bin 469 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 420 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 36,6 ile 0-4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 31,8 payla 11 ve 17 yaş üstü araçlar ve yüzde 31,6 ile de 5-10 yaş aralığındaki araçlar sıralandı.