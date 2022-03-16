Rusya Ukrayna son dakika haberleri... 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı
Rusya Ukrayna son dakika haberleri... Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi bu sabah Mersin'e ulaştı. Gemideki tonlarca ayçiçek yağı, 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platformdan firmanın depolarına aktarılmaya başlandı.
16.03.2022 13:07 - Son Güncelleme: 16.03.2022 13:11
Marmara Denizi'nde yol alarak Çanakkale Boğazı'ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı.
Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.