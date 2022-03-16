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Rusya Ukrayna son dakika haberleri... 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

Rusya Ukrayna son dakika haberleri... Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli gemi bu sabah Mersin'e ulaştı. Gemideki tonlarca ayçiçek yağı, 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platformdan firmanın depolarına aktarılmaya başlandı.

16.03.2022 13:07 - Son Güncelleme: 16.03.2022 13:11
Rusya Ukrayna son dakika haberleri... 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti.

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Rusya Ukrayna son dakika haberleri... 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı

Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

Rusya Ukrayna son dakika haberleri... 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı

Marmara Denizi'nde yol alarak Çanakkale Boğazı'ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı.

Rusya Ukrayna son dakika haberleri... 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı

Mersin'in 5 mil açığında özel bir firmaya ait platforma yanaşan gemi, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yükünü, firmanın depolarına aktarmaya başladı.

Rusya Ukrayna son dakika haberleri... 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin’e ulaştı

Tonlarca ayçiçek yağının buradan önce firmaya ait Serbest Bölge'deki depolarına aktarılacağı, oradan da yine özel şirketin fabrikasında işlendikten sonra piyasaya sürüleceği öğrenildi.

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