300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa’ya akın ediyor

İngiltere'den karavanıyla dünya turuna çıkan Mathew Askey, Türkiye'ye geldiğinde, fiyatları Avrupa'ya göre uygun olduğu için karavanını büyütmeye karar verdi. 1986 model otobüs olan turist, bu otobüsü Bursa'da otobüs karavan hâline getirtiyor. Askey gibi çok sayıda turistin karavan yaptırmak için Bursa'ya geldiği öğrenildi.

