300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa'ya akın ediyor
Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada seyahat ve tatil tercihlerinde karavan ön plana çıktı. Birçok karavan sevdalısı da eski otobüsleri alıp karavana dönüştürüyor. Avrupalıların karavan dönüşümünde tercihi ise Bursa. Çok iyi karosercileri olan Bursa, bu konuda ön plana çıkıyor. Bir eski otobüsü karavan hâline getirmek 300 ilâ 600 bin lira arasında değişiyor.
23.09.2021 09:26
- Son Güncelleme: 23.09.2021 09:31
İngiltere'den karavanıyla dünya turuna çıkan Mathew Askey, Türkiye'ye geldiğinde, fiyatları Avrupa'ya göre uygun olduğu için karavanını büyütmeye karar verdi. 1986 model otobüs olan turist, bu otobüsü Bursa'da otobüs karavan hâline getirtiyor. Askey gibi çok sayıda turistin karavan yaptırmak için Bursa'ya geldiği öğrenildi.
İngiltere'den eşi ve çocuklarıyla karavanıyla dünya turuna çıktığını ifade eden Mathew Askey, "Türkiye'ye geldiğimde karavanımı büyütmeye karar verdim.