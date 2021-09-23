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Haberler Ekonomi 300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa'ya akın ediyor

300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa'ya akın ediyor

Koronavirüs pandemisiyle birlikte tüm dünyada seyahat ve tatil tercihlerinde karavan ön plana çıktı. Birçok karavan sevdalısı da eski otobüsleri alıp karavana dönüştürüyor. Avrupalıların karavan dönüşümünde tercihi ise Bursa. Çok iyi karosercileri olan Bursa, bu konuda ön plana çıkıyor. Bir eski otobüsü karavan hâline getirmek 300 ilâ 600 bin lira arasında değişiyor.

23.09.2021 09:26 - Son Güncelleme: 23.09.2021 09:31
300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa’ya akın ediyor

Dünya turuna çıkan Avrupalılar, karavan yaptırmak için Türkiye'yi mesken tuttu. Özellikle İngilizler Bursa'da karavan yaptırmak için sıraya girdi.

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300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa’ya akın ediyor

Bursa'da eski yolcu otobüslerini alan turistler, bu otobüsleri karosercilerde restore ettirip karavan hâline getiriyor. Bir eski otobüsü karavan hâline getirmek 300 ilâ 600 bin lira arasında değişiyor.

300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa’ya akın ediyor

Avrupalılar soluğu Türkiye'de alıyor. Bursalı ustalar Avrupalı turistlere karavan yapmak için durmaksızın çalışıyor.

300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa’ya akın ediyor

İngiltere'den karavanıyla dünya turuna çıkan Mathew Askey, Türkiye'ye geldiğinde, fiyatları Avrupa'ya göre uygun olduğu için karavanını büyütmeye karar verdi. 1986 model otobüs olan turist, bu otobüsü Bursa'da otobüs karavan hâline getirtiyor. Askey gibi çok sayıda turistin karavan yaptırmak için Bursa'ya geldiği öğrenildi.

300-600 bin lira arasında değişiyor! Avrupalılar karavan yaptırmak için Bursa’ya akın ediyor

İngiltere'den eşi ve çocuklarıyla karavanıyla dünya turuna çıktığını ifade eden Mathew Askey, "Türkiye'ye geldiğimde karavanımı büyütmeye karar verdim.

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