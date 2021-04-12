Bir gece önce çakıldı şimdi zirveye çıkıyor! Altın fiyatlarında büyük kriz başladı! Altın alanın fiyatından eli yanıyor! “ateşi yükseldi!”

Christian piyasaları yorumladı ve altın fiyatı için önemli öngörülerde bulundu. Jeff Christian konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Daha fazla resesyon (durgunluk) yaşayacağız. Bir resesyonun ne zaman vuracağını veya ne kadar büyük veya derin olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak %100 kesinlikle gelecekte resesyon'lar olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu sadece ekonominin doğasıdır. Bir sonraki resesyon vurduğunda, buna ne sebep olacak? Muhtemelen borç piyasasında bir sorun ya da başka bir şey… Ve insanları korkutan ve dünyayı durgunluğa sürükleyen bir şey olduğunda, insanlar altın alacak…