Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?
Koronavirüs ile birlikte tavan yapan altın fiyatları 2021 yılına tarihi düşüşle girmişti. Altın fiyatları son günlerde ise yeniden yükselişe geçti. Yeni haftaya hareketli başlayan altın fiyatları yatırımcılarının son durumu merakla takip etmesine neden oluyor. Gram altın güne 461 lira seviyesinde başlarken çeyrek altın ise 754 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki altın fiyatları daha da yükselecek mi yoksa düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte uzman isimlerin flaş altın tahminleri…
Analistler, teknik göstergelerin 1840 dolar/ons seviyesini hedef olarak gösterdiğini de vurguladılar. Milliyet'te yer alan habere göre, Spot altın fiyatının önündeki ilk engelin 1785 dolar/ons olduğunu belirten analistler, buranın aşılması halinde 1818 dolar/ons seviyesine kadar hareket olabileceğini ifade ediyorlar.