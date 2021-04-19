RAMAZAN İMSAKİYE
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Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Koronavirüs ile birlikte tavan yapan altın fiyatları 2021 yılına tarihi düşüşle girmişti. Altın fiyatları son günlerde ise yeniden yükselişe geçti. Yeni haftaya hareketli başlayan altın fiyatları yatırımcılarının son durumu merakla takip etmesine neden oluyor. Gram altın güne 461 lira seviyesinde başlarken çeyrek altın ise 754 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki altın fiyatları daha da yükselecek mi yoksa düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte uzman isimlerin flaş altın tahminleri…

19.04.2021 09:47 - Son Güncelleme: 19.04.2021 09:47
Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?

İç piyasada gram altın 461 liradan, çeyrek altın 754 liradan, Cumhuriyet altını da 3.111 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

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Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Kısa vadeli dirençlerini kıran altın 1800 doların üzerini hedefliyor. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil getirisinin gerilemesinden destek alarak 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kıran spot altında bu hafta 1800 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi bekleniyor.

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Peperstone analistleri, teknik analizlerin 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması ile altında yönü yukarı oynayan yatırımcıların kontrol eder hale geldiklerine işaret ettiğini belirttiler.

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Analistler, teknik göstergelerin 1840 dolar/ons seviyesini hedef olarak gösterdiğini de vurguladılar. Milliyet'te yer alan habere göre, Spot altın fiyatının önündeki ilk engelin 1785 dolar/ons olduğunu belirten analistler, buranın aşılması halinde 1818 dolar/ons seviyesine kadar hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?

JP Morgan dolarda yükseliş beklentisini korudu. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, dolarda ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ile uyumlu olarak yaşanan düşüşün yukarı yönlü trend içinde trendin tersine hareket olduğu ancak bunun geçici olmasının beklendiği kaydedildi.