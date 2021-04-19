Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Koronavirüs ile birlikte tavan yapan altın fiyatları 2021 yılına tarihi düşüşle girmişti. Altın fiyatları son günlerde ise yeniden yükselişe geçti. Yeni haftaya hareketli başlayan altın fiyatları yatırımcılarının son durumu merakla takip etmesine neden oluyor. Gram altın güne 461 lira seviyesinde başlarken çeyrek altın ise 754 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki altın fiyatları daha da yükselecek mi yoksa düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte uzman isimlerin flaş altın tahminleri…

19.04.2021 09:47 - Son Güncelleme: 19.04.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





