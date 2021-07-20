Çalışan milyonları herkesi ilgilendiriyor! 3 ay ödemesiz 125.000 TL verilecek! Ve sonunda netleşti!
Normal bireysel gereksinim kredilerinden ve taşıt kredilerinden değişik olarak, masrafı daha az ve ödeme zamanı daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme basitliği sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır. Bu anlamda VakıfBank Bayram Kredisi'ne mobil bankacılık, telefon bankacılığı, VakıfBak şubeleri üzerinden ve SMS ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
Sonunda netleşti! Ve peş peşe açıklama yapıldı. Para ihtiyacınız varsa çok önemli bir gelişme yaşandı. VakıfBank 125 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası başlattı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 1,51 faiz seviyesi ve 36 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Buna ek olarak bayram kredisi 7 değişik ödeme alternatifi ile müşterilerine sunulacak. Peki Vakıfbank bayram kredisi müracaatı nasıl yapılır? İşte kredi kampanyasına dair merak edilen detaylar...
VakıfBank Bayram Kredisi Nedir?
VakıfBank Bayram Kredisi tüm kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına sunduğu kredi paketidir.
VakıfBank Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
VakıfBank Bayram Kredisi'ne mobil bankacılık, telefon bankacılığı, VakıfBak şubeleri üzerinden ve SMS ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.
VakıfBank Bayram Kredisi Faiz Oranı!
VakıfBank, Bayram Kredisi kampanyası kapsamında 1,51'den başlayan faiz oranları ile kredi imkanı sağlıyor. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterebiliyor.