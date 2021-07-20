Çalışan milyonları herkesi ilgilendiriyor! 3 ay ödemesiz 125.000 TL verilecek! Ve sonunda netleşti!

Sonunda netleşti! Ve peş peşe açıklama yapıldı. Para ihtiyacınız varsa çok önemli bir gelişme yaşandı. VakıfBank 125 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası başlattı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler amacıyla başlatılan kampanya kapsamında 1,51 faiz seviyesi ve 36 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Buna ek olarak bayram kredisi 7 değişik ödeme alternatifi ile müşterilerine sunulacak. Peki Vakıfbank bayram kredisi müracaatı nasıl yapılır? İşte kredi kampanyasına dair merak edilen detaylar...