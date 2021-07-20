Başvuran anında alıyor! 6.000 bin TL... Ve sonunda netleşti! SGK toplu para ödemesi yapıyor

Başvuran anında alıyor! 6.000 bin TL... SGK toplu para ödemeleri vatandaş doğrultusundan merak edilip araştırılıyor. Prim ödemesi ya da rastgele bir para ödemesi yapmış olma koşulu aranmayan ödemeler ile ilgili başka detaylar merak ediliyor. Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan yapılacak olan ödemeler, 6 bin TL'den başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi veya babası vefat etmiş olan kadınlara yetim aylığı bağlanmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi şekilde çalışan kişinin kız çocuğu evlenene dek bu haktan yararlanabilmekte. Uygulamada yaş sınırı ise bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesilmekte. İşte detaylar...