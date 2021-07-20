Başvuran anında alıyor! 6.000 bin TL... Ve sonunda netleşti! SGK toplu para ödemesi yapıyor
Yüz binlerce vatandaşı kapsayan SGK toplu para ödemeleri merak edilip araştırılıyor. Yazılı şekilde müracaat yapanların para ödemeleri banka hesaplarına yatırılmakta. SGK'dan toplu para ödemesi alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla prim ödemesi ya da rastgele bir para ödemesi yapmış olma koşulu aranmıyor. Sosyal Emniyet Kurumu'ndan ödenecek olan 6.000 TL'den başlayan toplu para ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki SGK toplu para ödemesi ile ilgili detaylar neler? İşte yanıtı...
Başvuran anında alıyor! 6.000 bin TL... SGK toplu para ödemeleri vatandaş doğrultusundan merak edilip araştırılıyor. Prim ödemesi ya da rastgele bir para ödemesi yapmış olma koşulu aranmayan ödemeler ile ilgili başka detaylar merak ediliyor. Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan yapılacak olan ödemeler, 6 bin TL'den başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi veya babası vefat etmiş olan kadınlara yetim aylığı bağlanmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi şekilde çalışan kişinin kız çocuğu evlenene dek bu haktan yararlanabilmekte. Uygulamada yaş sınırı ise bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesilmekte. İşte detaylar...
SGK TOPLU PARA ÖDEMESİ YAPIYOR? 6 BİN TL SGK TOPLU ÖDEME ŞARTLARI VE DETAYLARI NELER?
Vatandaşlar SGK toplu para ödemesi hakkındaki detayları merak ediyor. Para ödemesi alabilmek amacıyla ilk olarak yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Yüz binlerce kişinin yararlanabildiği destekten, toplu para alma şansı varken haberi olmayanlar para yardımından yararlanamamış oluyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi veya babası vefat etmiş olan kadınlara yetim aylığı bağlanmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi şekilde çalışan kişinin kız çocuğu evlenene dek bu haktan yararlanabilmekte. Uygulamada yaş sınırı ise bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesilmekte.
Kadınların evlenirken mağdur olmamaları adına aldıkları yetim maaşının 12 aylık veya 24 aylık kısmı peşin şekilde ödenmekte. Böylece kadınların evlilik giderlerinin karşılanması hedefleniyor. Çeyiz parası almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine yazılı bir dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.
ÇEYİZ PARASI ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELER?
Şart olarak başvuru sahibinin annesinden veya babasından doğru yetim aylığı alıyor olması istenmekte. Hangi sigorta kolundan yetim maaşı alındığı fark etmeden verilen bir yardımdır. Yetim maaşı alan erkeklerin değil, kadınların faydalanabileceği bir ödenektir.