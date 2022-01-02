Sahibinden 2. el araçta bu hileye dikkat!
Sahibinden ikinci el otomobil dolandırıcıların son günlerde yeni mecrası oldu. Otomobilde bile hile yapıldığına dikkat çeken Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök, satın alınan bir aracın kilometresinin düşürüldüğünü kullanıcının anlamasının mümkün olmadığını belirterek, "Ülkemizde satılan araçların ne yazık ki yüzde 0,4'ü kilometresi düşürülerek satılmaktadır. Bir araçta kilometrenin düşürülmesi ancak konusunda uzman ve TSE 13805 yetki belgeli ekspertiz noktalarında tespit yaptırılarak anlaşılabilir." dedi.
2. el araç piyasasında fiyatların yükselmesinin araçların değerini bir önceki yıla göre artırdığını ve otomobillerin bir yatırım aracı haline geldiğini aktaran Özkök, "Bu nedenle araçların periyodik bakımları ile üzerinde değer kaybı yaratabilecek birtakım estetik kusurların giderilmesi talebi artış göstermiştir. Binek otomobillerde Avrupa araç yaş ortalaması 10 yıl iken, ülkemizde araç yaş ortalaması 13 yıldır. Dolayısıyla 2. el araç fiyatlarının artması ve aracın değerinin korunması da zamanında yapılan bakımlardan geçmektedir." ifadelerini kullandı.
Dövizdeki düşüşün yedek parça tedarikindeki problemleri kısmen çözdüğünü belirten Özkök, "Dövizin yüksek olduğu dönemlerde yedek parça tedarikçileri, yeni ürünü aynı fiyata alamayacakları ve elindeki ürünü de bu nedenlerle hangi fiyat ile satacaklarını bilemiyorlardı. Döviz kurlarındaki durağanlık devam ettikçe yedek parça tedariki konusunda herhangi bir problem olmayacağını düşünüyoruz." dedi.
"KİLOMETREYİ, RİSKLİ OLMASINA RAĞMEN MAKUL BİR SEVİYEYE BİLE BİLE ÇEKEBİLİRLER"
Barbaros Özkök, 2. el araç alımlarında son dönemde sıklıkla karşılaşılan kilometre geri çekme dolandırıcılığına da değindi.