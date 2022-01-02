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AK Parti'den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?

Son dakika haberi... Emekli ve memurlar maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yarın açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte emekli ve memurlarına zam oranları da netleşecek. Bununla birlikte emekli ve memur maaşlarına seyyanen zam yapılması da gündemde... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memurlara seyyanen zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...

02.01.2022 18:39 - Son Güncelleme: 02.01.2022 18:59
AK Parti’den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili olarak bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

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AK Parti’den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.

"Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir." dedi.

AK Parti’den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak?

AK Parti’den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammı için enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak'a kilitlendi. 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamma ilaveten alacağı farkı gösterecek.

AK Parti’den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?

2021'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı olacak.

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