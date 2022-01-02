AK Parti'den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?
Son dakika haberi... Emekli ve memurlar maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yarın açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte emekli ve memurlarına zam oranları da netleşecek. Bununla birlikte emekli ve memur maaşlarına seyyanen zam yapılması da gündemde... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekli ve memurlara seyyanen zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler...
EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kurtulmuş, bu haftadan itibaren memurların ve emeklilerin alım güçlerinin azalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek, halkın refah içinde büyümeye devam edeceğini kaydetti.
"Yeniden Büyük Türkiye" kavramın her alanda büyümeyi ve gelişmeyi ifade ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin 19-20 yıldaki başarısı tesadüfi bir başarı değildir." dedi.
EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak?