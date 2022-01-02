AK Parti’den emekli ve memur zamlarıyla ilgili flaş açıklama! Emekli ve memur zam oranı ne olacak?

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Milyonlar 3 Ocak gününü iple çekerken, zam oranları için ipucu geldi. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.91, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 21.91 (yüzde 5 zam + yüzde 16.91 enflasyon farkı) zam göründü. Peki bu artış kazançlara nasıl yansıyacak?