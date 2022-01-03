Emekliler dikkat bankalar harekete geçti: 2.500 TL, 2.100 TL, 1.750 TL... 2022'de en az ve en çok promosyon veren bankalar belli oldu!

Bankaların promosyon yarışları devam ediyor. Emekli müşteri çekebilmek için en fazla promosyonu vermeye çalışan bankalar Ocak ayının gelmesiyle tek tek son dakika açıklamalarda bulunuyor. Hem kamu hem de özel bankalar harekete geçti. 2022 yılında hangi bankanın ne kadar promosyon vereceği merak konusuydu, beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. İşte en düşük ve en yüksek promosyon veren bankalar....