Sahibinden 2. el araç piyasası resmen durdu! Fiyatlarda düşüş var ama alacak yok!

Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçemiyor.

Bu durum da örnek olarak 100 bin lira kredi 48 ay vade ile çekildiğinde ortalama olarak aylık ödemesi 3700 lira ve toplam geri ödemesi de 176 bin liraya çıkıyor. İkinci elde de otomobil fiyatları yüksek modelli araçlarda 300 bin liranın altında seyretmiyor. Hem fiyatların hem de faizin yükselmesi ikinci el piyasasını olumsuz etkiliyor.