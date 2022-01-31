Sahibinden 2. el araç piyasası resmen durdu! Fiyatlarda düşüş var ama alacak yok!
Koronavirüs nedeniyle yaşanılan çip kriziyle baş gösteren sıfır otomobillerin üretilememesi sorunu, ikinci el araç fiyatlarında rekor yükselmelere neden olmuştu. Sahibinden ikinci el araç piyasası, fiyatların düşmesine rağmen resmen durma noktasına geldi. Peki ikinci el araç fiyatları daha da düşecek mi? İkinci el piyasasındaki durgunluğun sebebi ne? İşte detaylar...
Çip krizi ile başlayan otomobil üretimindeki azalma sorunları devam ediyor. Küresel çip krizinin bu yıl da devam edeceği beklentisiyle sıfır otomobil sayısı azalırken ikinci ele olan talep artmıştı. Ülkemizde otomobil fiyatlarının çok hızlı yükseliş göstermesinden dolayı bazı art niyetli kişiler ikinci el otomobillere sıfır otomobilden daha yüksek fiyatlar yazmaya başlamıştı.
FİYATLAR İNMEYE BAŞLADI
İkinci el piyasasında hem fiyatların tavan yapması, hem de kredi faizlerinin yüzde 2 düzeyinde olmasından ötürü talep azalmaya başladı. Bundan dolayı satıcılar fiyatları yüzde 20-25 oranında aşağı çekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Kurumsal olarak satış yapan firmalar da reklam vererek fiyatlarını düşürdüklerini açıklıyorlar. İlan sitelerinde ikinci el otomobillerin fiyatlarına bakıldığında sıfır fiyatından düşük olduğu gözlemlenmeye başladı.
KREDİ ŞARTLARI DA ZORLUYOR
Taşıt kredisine ilişkin yapılan düzenlemeler de talebi düşürmede etkili oluyor. BDDK'nın açıklamasına göre;
Nihai fatura/ kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda değerin azami %70'ine kadar, nihai fatura/ kasko değeri 120.001 TL ile 300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda değerin azami %50'sine kadar, nihai fatura/ kasko değeri 300.001 TL ile 750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda değerin azami %30'una kadar, nihai fatura/ kasko değeri 750.001 TL ile 1.500.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda değerin %20'sine kadar kredi kullandırımı yapılabiliyor.
Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçemiyor.
Bu durum da örnek olarak 100 bin lira kredi 48 ay vade ile çekildiğinde ortalama olarak aylık ödemesi 3700 lira ve toplam geri ödemesi de 176 bin liraya çıkıyor. İkinci elde de otomobil fiyatları yüksek modelli araçlarda 300 bin liranın altında seyretmiyor. Hem fiyatların hem de faizin yükselmesi ikinci el piyasasını olumsuz etkiliyor.