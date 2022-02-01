PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Emeklinin ayağı yerden kesildi! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz

QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi

QNB Finansbank bankalara olan tüm borçlarını kapatmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. İhtiyaç kredisi ile banka borçlarını yeniden yapılandırarak ödemek isteyenler, esnek geri ödeme seçeneklerinden de QNB Finansbank aracılığıyla yararlanabilecekler. Diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için söz konusu kredi avantajlı oranlar ile kullanılabilmektedir.