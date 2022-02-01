PTT 20.000 TL ve 50.000 TL veriyor! Emeklinin ayağı yerden kesildi! Borçlarınız kapanıyor! 3 ay ödeme yapmıyorsunuz
Bankalara kredi kartı ve kredi borcu son dönemde çoğalan bütün vatandaşlar amacıyla cazip yapılandırma seçenekleri ve finansman takviyeleri sunuluyor. Birçok banka doğrultusundan düşük faiz oranları ile yayılan krediler, 2022 senesinde bu borçlarından kurutulmak isteyenler ya da tek bir çatı altında birleştirerek tekrardan yapılandırıp, düşük faiz ve makul taksit seçenekleri ile ödemek isteyenler amacıyla üstünlük sağlıyor. Emekliden özel sektör çalışanlarına ve memurlara kadar çoğu kesimden vatandaş bankaların borç kapatma kredisi takviyelerinden yararlanabilecekler. İşte borçlarını yapılandırmak isteyenler amacıyla en makul krediler.
Emekliye PTT'den Borç Kapatma Kredisi
Emeklilerin maaşını aldıkları bankalar üzerinden kullandıkları krediler, mevcut kredi kartı ve KMH borçları için Aktif Bank desteği ile Borç Transferi Kredisi veriliyor.
36 ay vade seçeneklerinden yararlanarak, tüm banka borçlarını tek bir çatı altında birleştirmek isteyen emekliler, %3,09 faiz oranlarından da yararlanarak yeniden taksitlendirme ve daha kolay ödeme fırsatı elde edecekler. Ayrıca maaşlarını PTT'ye taşıyanlar Aktif Bank'ın N Kolay Emekli Kredisi fırsatından da yararlanabilecek.
QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi
QNB Finansbank bankalara olan tüm borçlarını kapatmak isteyenlere cazip seçenekler sunuyor. İhtiyaç kredisi ile banka borçlarını yeniden yapılandırarak ödemek isteyenler, esnek geri ödeme seçeneklerinden de QNB Finansbank aracılığıyla yararlanabilecekler. Diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için söz konusu kredi avantajlı oranlar ile kullanılabilmektedir.