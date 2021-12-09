Sahibinden 2. El araç fiyatlarının freni patladı! Son çeyrek asırdır görülmemiş ikinci ele araba fiyatları!

Şunu net söyleyelim, gerçekten fiyatların freni patladı. Sağlıklı da gitmiyor ve döviz artışının da üzerinde bir fiyat artışı var. Daha önce pandeminin ciddi sorunları olmuştu. Bu sorunlarla beraber sıfır araçların üretilmedi ve ikinci el araçların da stokları eridi.