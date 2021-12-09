Sahibinden 2. El araç fiyatlarının freni patladı! Son çeyrek asırdır görülmemiş ikinci ele araba fiyatları!
Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretiminin bir süre durması ikinci el piyasasındaki fırsatçıları harekete geçirdi. Sahibinden ikinci el araba fiyatlarında resmen fren patladı. Kayseri'de oto galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç fiyatlarının freninin patladığını söyleyerek, "Son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var" dedi.
09.12.2021 12:43
- Son Güncelleme: 09.12.2021 12:43
Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. İkinci el otomotiv piyasasında fahiş bir fiyat artışının olduğunu söyleyen Yurtlu, fiyatların sağlıklı gitmediğinin altını çizerek, "İkinci el otomotivde şuanda çok fahiş bir artış var. Gerçekten son çeyrek asırdır görülmemiş fiyat artışı var.
Vatandaşlar 3 ay önce 200 bin TL'ye aldığı aracın 280 bin TL'lerde görünce şaşırıyor. Aracını satmak istemeyen vatandaş bile 280 bin TL'lik aracını ilana giriyor. Aracını sattıktan sonra ciddi bir kar ettiğini sanıyor ama 1 hafta sonra aynı arabayı 300 bin TL'ye bulamıyor. Şuanda onu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.