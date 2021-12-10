BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık Cuma yine dopdolu! BİM indirimleri içinizi ısıtacak! Kışa özel sıcacık tutan giyim ürünleri!
BİM'de bu Cuma yok yok, kulaklıktan ışıklı telefon standına, telefon ve tablet tutucudan kitaplıklı çalışma masasına, defter kalem gibi kırtasiye ürünlerinden mutfak eşyalarına, şarjlı damacana pompasından tencerelere kadar birçok fırsat BİM şubelerinde sizleri bekliyor. En dikkat çekenler arasında kış ayları yaklaşırken içinizi sıcacık tutacak giyim ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
10.12.2021 07:40
- Son Güncelleme: 10.12.2021 07:40
Her hafta heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 10 Aralık yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Salı ve Cuma günleri çeşit çeşit ürünleri bütçeye en uygun fiyatlarla satışa sunan marketler zincirinde neler olduğu merak ediliyor. Bu Cuma BİM şubelerinde indirimler içinizi ısıtacak, sıcacık tutan giyim ürünleri sizleri bekliyor. Giyim ürünlerinin yanı sıra mouse, klavye gibi bilgisayar ekipmanlarına, katı meyve sıkacağından oyuncaklara, camdan porselen ürünlere BİM aktüel güncel kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.