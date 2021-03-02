Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?
Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek? Koronavirüs döneminde rekor kıran ikinci el otomobil fiyatları aşı açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Peki normalleşme süreci ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek? İkinci el araç fiyatları daha da düşecek mi? İşte detaylar...
02.03.2021 09:37
- Son Güncelleme: 02.03.2021 09:37
Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü.