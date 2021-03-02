Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü.