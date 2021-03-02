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Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek? Koronavirüs döneminde rekor kıran ikinci el otomobil fiyatları aşı açıklamalarının ardından düşüşe geçti. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Peki normalleşme süreci ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek? İkinci el araç fiyatları daha da düşecek mi? İşte detaylar...

02.03.2021 09:37 - Son Güncelleme: 02.03.2021 09:37
Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

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Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü.

Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25'e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

'NORMALLEŞME İLE PİYASALAR HAREKETLENECEK'
İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu.

Sahibinden 2. el araç fiyatlarında tarihi düşüş! Normalleşme ikinci el araç piyasasını nasıl etkileyecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek" dedi.