Ağrı’da dev altın rezervi! Detaylar belli oldu! Binlerce kişiye istihdam kapısı olacak!
Son dakika haberleri… TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak, bin kişiye istihdam sağlanacak.
03.03.2021 07:53
- Son Güncelleme: 03.03.2021 07:53
ZENGİN BİR REZERV VAR
2022 yılı sonuna kadar Ağrı'daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, "Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı'daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.