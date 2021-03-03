Bugünkü
Takvim

Ağrı’da dev altın rezervi! Detaylar belli oldu! Binlerce kişiye istihdam kapısı olacak!

Son dakika haberleri… TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ağrı Mollakara mevkiinde keşfedilen altını çıkarmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı. Hacmi açıklanmayan rezerv için en az 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak, bin kişiye istihdam sağlanacak.

03.03.2021 07:53 - Son Güncelleme: 03.03.2021 07:53
Ağrı’da dev altın rezervi! Detaylar belli oldu! Binlerce kişiye istihdam kapısı olacak!

Türkiye'nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı'da büyük bir altın rezervi bulmuştu. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ağrı’da dev altın rezervi! Detaylar belli oldu! Binlerce kişiye istihdam kapısı olacak!

AĞRI'YA 300 MİLYON DOLARLIK ALTIN YATIRIMI
İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Gülal, "Türkiye'de altının 3'te 1'ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye'de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin'de Mollakara'da bir rezerv var.

Ağrı’da dev altın rezervi! Detaylar belli oldu! Binlerce kişiye istihdam kapısı olacak!

Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya'dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak" dedi.

Ağrı’da dev altın rezervi! Detaylar belli oldu! Binlerce kişiye istihdam kapısı olacak!

ZENGİN BİR REZERV VAR
2022 yılı sonuna kadar Ağrı'daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, "Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı'daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Ağrı’da dev altın rezervi! Detaylar belli oldu! Binlerce kişiye istihdam kapısı olacak!

Türkiye'deki altın üretiminin üçte birini gerçekleştiren Koza Altın'ın 2019'da 11 ton, 2020'de de 8.5 ton üretim yaptığını belirten TMSF Başkanı, Ağrı Diyadin'de bulunan rezervin devreye alınmasıyla bu rakamın yılda 15 tona çıkacağını söyledi.