Dolar kuru için flaş tahmin! Doları olanlar dikkat! Kaybettiriyor
Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyen dolar fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasalar 2021'e olumlu başladı ancak son hafta sert dalgalanma yaşadı. Dolar, 2 Mart 2021 sabahında 7,30 lira bandında işlem görüyor. Peki dolar kurunda daha alt seviyeler görülür mü? Dolar kurunun fiyat hareketlerinden yararlanmak için sürekli al - sat yapmak kaybettirir mi? İşte Uzman isimlerden flaş 2021 yılı dolar tahmini!
02.03.2021 08:53
- Son Güncelleme: 02.03.2021 08:54
ÖNEMLİ BİR ÖLÇÜT
Bu da finansal piyasaların merkezindeki en önemli enstrüman olarak değerlendirilmesine yol açıyor. Milliyet'te yer alan habere göre, söz konusu durum tahvil getirisinin diğer birçok finansal varlık enstrümanı açısından önemli bir ölçüt olmasına götürürken aynı zamanda oldukça hacimli kredilerde teminat verilmesi imkânını da sağlıyor.
Hal böyle olunca firmaların ve hükümetlerin nakit ihtiyaçlarında hızlı şekilde düşük maliyetle satılabilmeleri açısından bu tahvillerin güvenli ve istikrarlı bir enstrüman statüsünde kalmasına imkân veriyor.