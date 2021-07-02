Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?
Sahibinden 2. el araç alacaklar otomobil ilanlarını her dakika takip ediyor. Koronavirüs döneminde zirve yapan otomobil fiyatları araç sahibi olmak isteyenleri ucuz araba araştırmasına sürüklemişti. Peki 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi? İkinci el araba almalı mı satmalı mı? İşte uzmanların son dakika açıklamaları
"TEMMUZ AYI DAHA HAREKETLİ OLACAK"
Pandeminin sebep olduğu kapanmaların etkisi ile ilk beş ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daralma olduğunu belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "Haziran ayı itibarıyla pandemi şartlarının hafiflemesi, yaz dönemine giriyor olmamız ve dövize bağlı olarak artan sıfır araç fiyatları sebebi ile hareketlilik başladı. Bu dönemde satışlarımız ilk beş ay ortalamamıza göre yüzde 100 arttı. Temmuz ayının, yaklaşan bayram sebebi ile daha da hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
"Ancak durgunluk kaynaklı ertelenmiş bir talep de söz konusu. Dolayısı ile bu iki unsur serbest piyasa şartlarında mutlaka birbirini dengeye getirecektir. Ancak kur seyri, sıfır araç arz kısıtları, pandemi şartlarındaki iyileşmeleri düşündüğümüzde talebin artacağını ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."