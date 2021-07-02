Vav TV İzle

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?

Sahibinden 2. el araç alacaklar otomobil ilanlarını her dakika takip ediyor. Koronavirüs döneminde zirve yapan otomobil fiyatları araç sahibi olmak isteyenleri ucuz araba araştırmasına sürüklemişti. Peki 2. el otomobil fiyatları yükselecek mi? İkinci el araba almalı mı satmalı mı? İşte uzmanların son dakika açıklamaları

02.07.2021 11:00 - Son Güncelleme: 02.07.2021 11:00
Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?

İkinci el otomotiv pazarında 2021 yılında yaşanan durgunluk, kısıtlamaların tamamen kaldırılması, bayram tatilinin yaklaşması ve yaz ayları ile yerini hareketli günlere bıraktı. Satışların ve fiyatların son durumunu sektörün temsilcilerinden flaş açıklamalar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?

"TEMMUZ AYI DAHA HAREKETLİ OLACAK"
Pandeminin sebep olduğu kapanmaların etkisi ile ilk beş ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daralma olduğunu belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "Haziran ayı itibarıyla pandemi şartlarının hafiflemesi, yaz dönemine giriyor olmamız ve dövize bağlı olarak artan sıfır araç fiyatları sebebi ile hareketlilik başladı. Bu dönemde satışlarımız ilk beş ay ortalamamıza göre yüzde 100 arttı. Temmuz ayının, yaklaşan bayram sebebi ile daha da hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?

"ALIM İÇİN DOĞRU DÖNEM"
Yıl boyunca yaşanan durgunluk sebebiyle ikinci el araç pazarında hala stok fazlası olduğunu söyleyen Gündoğan, şöyle devam etti:

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?

"Ancak durgunluk kaynaklı ertelenmiş bir talep de söz konusu. Dolayısı ile bu iki unsur serbest piyasa şartlarında mutlaka birbirini dengeye getirecektir. Ancak kur seyri, sıfır araç arz kısıtları, pandemi şartlarındaki iyileşmeleri düşündüğümüzde talebin artacağını ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?

Stok fazlası nedeniyle araç fiyatlarının henüz tam anlamıyla yükselmediğini belirten Gündoğan, alım için doğru bir dönem olduğunu belirtti.