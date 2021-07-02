Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! İkinci el araba fiyatları yükselecek mi?

"TEMMUZ AYI DAHA HAREKETLİ OLACAK"

Pandeminin sebep olduğu kapanmaların etkisi ile ilk beş ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daralma olduğunu belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "Haziran ayı itibarıyla pandemi şartlarının hafiflemesi, yaz dönemine giriyor olmamız ve dövize bağlı olarak artan sıfır araç fiyatları sebebi ile hareketlilik başladı. Bu dönemde satışlarımız ilk beş ay ortalamamıza göre yüzde 100 arttı. Temmuz ayının, yaklaşan bayram sebebi ile daha da hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.