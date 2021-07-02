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Ek ödeme müjdesi: 1 Temmuz’dan itibaren 1500 ve 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika haberleri geldi. Sağlık Bakanlığı aşılama programında yoğun çalışan sağlık çalışanları ve aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapma kararı aldı. Buna göre, yürütülen aşılama çalışmalarında mühim vazife üstlenen aile doktorları ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak. Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

02.07.2021 11:37 - Son Güncelleme: 02.07.2021 11:37
Ek ödeme müjdesi: 1 Temmuz’dan itibaren 1500 ve 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi… Sağlık Bakanlığı duyurdu. Koronavirüs salgınına karşı devam eden aşılama çalışmalarında büyük rol üstlenen aile hekimlerine ek ödeme yapılmasına karar verildi. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin TL, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 TL'ye kadar aylık ek ödeme yapılacak.

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Ek ödeme müjdesi: 1 Temmuz’dan itibaren 1500 ve 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

Sağlık Bakanlığı aşılama programında yoğun çalışan sağlık çalışanları ve aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapma kararı aldı.

Ek ödeme müjdesi: 1 Temmuz’dan itibaren 1500 ve 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

Buna göre, yürütülen aşılama çalışmalarında önemli görev üstlenen aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak.

Ek ödeme müjdesi: 1 Temmuz’dan itibaren 1500 ve 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME YAPILACAK

Aile hekimliği birimlerinde kayıtlı aşısız birey kalmamasını hedefleyen Bakanlık, Aşı Programı Teşviki kapsamında aile hekimlerine yapılacak ek ödemeleri karara bağladı.



Ek ödeme müjdesi: 1 Temmuz’dan itibaren 1500 ve 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?

Alınan karar kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren aşılamadaki başarıları dikkate alınarak aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise 1500 liraya kadar aylık ek ödeme verilecek.