Ek ödeme müjdesi: 1 Temmuz’dan itibaren 1500 ve 3.000 TL ek ödeme yapılacak!

Sağlık çalışanlarına ek ödeme son dakika haberleri geldi. Sağlık Bakanlığı aşılama programında yoğun çalışan sağlık çalışanları ve aile sağlığı elemanlarına ek ödeme yapma kararı aldı. Buna göre, yürütülen aşılama çalışmalarında mühim vazife üstlenen aile doktorları ile aile sağlığı elemanlarına ek ödemede bulunacak. Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

02.07.2021 11:37 - Son Güncelleme: 02.07.2021 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





