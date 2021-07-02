Kredi çekecekler dikkat! 15, 25, 50, 100 bin TL konut, ihtiyaç kredisi hesaplama nasıl yapılır? Ziraat, Garanti Bankası…

Gündemde yoğun şekilde araştırılanlar arasında bankaların kredi kampanyaları ve faiz oranları yer alıyor. Her bankaya göre değişmekle birlilte kredi çekecen vatandaşlar 15, 25, 50, 100 bin TL konut, ihtiyaç kredisi maliyet hesaplama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine göre sunulan kredi miktarı ve faiz oranları değişiklik gösteriyor. Ziraat Bankası, Garanti Bankası üzerinden 15, 25, 50, 100 bin TL konut, ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler için merak edilen bilgileri haberimizde derledik.