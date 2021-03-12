Bugünkü
Takvim

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi! İkinci el arabada normalleşme etkisi!

Sahibinden 2. el araç alacakların son günlerde en çok araştırdığı soruların başında " 2. el araba fiyatları düşecek mi?" geliyor. Pandeminin ilk baş gösterdiği dönemde sıfır araç üretiminin durmasıyla birlikte tavan yapan 2. el otomobil fiyatları alıcılarını üzmüştü. Peki normalleşme ile ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar ikinci el piyasası için tarih verdi. İşte detaylar...

12.03.2021 16:54 - Son Güncelleme: 12.03.2021 16:54
Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi! İkinci el arabada normalleşme etkisi!

Pandemi dönemi ile birlikte yükselen ikinci el otomobil fiyatları, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi! İkinci el arabada normalleşme etkisi!

Uzmanlar, piyasanın yaz dönemi ile birlikte daha da canlanacağının müjdesini verdi.

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi! İkinci el arabada normalleşme etkisi!

İkinci el araç piyasasında, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı yaşanan durgunluk, son günlerde, hareketlenmeye başladı.

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi! İkinci el arabada normalleşme etkisi!

Fiyatların eskiye oranla gerilediğini ifade eden ve uzun yıllardın otomobil alım satım işi ile uğraşan Zorbey Erkoçkar ikinci el için en uygun zaman olduğunu ifade etti.

Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi! İkinci el arabada normalleşme etkisi!

"SIFIR ÜRETİM HIZLANINCA, İKİNCİ EL PİYASASI RAHATLADI"
Korona virüs salgını sebebiyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildiğini söyleyen Erkoçkar, "Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti.