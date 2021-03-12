Sahibinden 2. el araç alacaklar dikkat! Böyle düşüş görülmedi! İkinci el arabada normalleşme etkisi!
Sahibinden 2. el araç alacakların son günlerde en çok araştırdığı soruların başında " 2. el araba fiyatları düşecek mi?" geliyor. Pandeminin ilk baş gösterdiği dönemde sıfır araç üretiminin durmasıyla birlikte tavan yapan 2. el otomobil fiyatları alıcılarını üzmüştü. Peki normalleşme ile ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar ikinci el piyasası için tarih verdi. İşte detaylar...
12.03.2021 16:54
- Son Güncelleme: 12.03.2021 16:54
"SIFIR ÜRETİM HIZLANINCA, İKİNCİ EL PİYASASI RAHATLADI"
Korona virüs salgını sebebiyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildiğini söyleyen Erkoçkar, "Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti.