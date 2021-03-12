Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yıl geçti. Bir yılda Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de milyonlarca kişi hastalıktan etkilendi. Bununla birlikte günlük hayatta da yeni sorular gündeme geldi. Bunlardan biri de koronavirüs geçiren bir kişinin sağlık sigortası yaptırmak istediğinde yapması gereken ödeme miktarının artıp artmayacağı oldu. İşte cevabı...

12.03.2021 16:38 - Son Güncelleme: 12.03.2021 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





