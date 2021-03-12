Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor
Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yıl geçti. Bir yılda Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de milyonlarca kişi hastalıktan etkilendi. Bununla birlikte günlük hayatta da yeni sorular gündeme geldi. Bunlardan biri de koronavirüs geçiren bir kişinin sağlık sigortası yaptırmak istediğinde yapması gereken ödeme miktarının artıp artmayacağı oldu. İşte cevabı...
Tabii ki birçok soru işareti mevcut: Covid-19 geçirmiş olmak özel sağlık sigortasından faydalanmak isteyenler için sürecin farklılaşması anlamına gelir mi? Covid'in kalıcı etkileri yeni sigorta yaptırmak isteyenleri nasıl etkiler? Virüs bulaşmamış kişiler Covid-19 tedavisini poliçe kapsamına dahil ettirebilir mi?
Hürriyet'in haberine göre; Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı ve Sigorta Brokeri Taner Çağatay ise koronavirüs geçiren kişide kalıcı bir rahatsızlık tespit edildiği takdirde, şirketin sağlık sigortası vermeyi reddedebileceğini veya ek surprim talep edebileceğini belirtti. İşte uzmanların konuyla ilgili satır başları...