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Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yıl geçti. Bir yılda Türkiye'de olduğu gibi dünya genelinde de milyonlarca kişi hastalıktan etkilendi. Bununla birlikte günlük hayatta da yeni sorular gündeme geldi. Bunlardan biri de koronavirüs geçiren bir kişinin sağlık sigortası yaptırmak istediğinde yapması gereken ödeme miktarının artıp artmayacağı oldu. İşte cevabı...

12.03.2021 16:38 - Son Güncelleme: 12.03.2021 16:38
Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

Bir seneyi aşkın süredir dünyadaki tüm düzeni değiştiren koronavirüs, pek çok değişikliği de beraberinde getirdi. Salgın hastalıkları kapsamına almayan özel sağlık sigortaları da koronavirüs ile büyük bir değişikliğe uğradı.

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Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

Tabii ki birçok soru işareti mevcut: Covid-19 geçirmiş olmak özel sağlık sigortasından faydalanmak isteyenler için sürecin farklılaşması anlamına gelir mi? Covid'in kalıcı etkileri yeni sigorta yaptırmak isteyenleri nasıl etkiler? Virüs bulaşmamış kişiler Covid-19 tedavisini poliçe kapsamına dahil ettirebilir mi?

Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

Özel bir sigorta şirketinde Reasürans Brokerliği yapan Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ercan Eryaşar'a göre geçmişte Covid-19 tedavisi geçirmiş ve tedavi masraflarını özel sigorta şirketinden almış kişiler için prim artışı olması beklenebilir.

Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

Hürriyet'in haberine göre; Tüketici Sorunları Derneği Sigorta Komisyon Başkanı ve Sigorta Brokeri Taner Çağatay ise koronavirüs geçiren kişide kalıcı bir rahatsızlık tespit edildiği takdirde, şirketin sağlık sigortası vermeyi reddedebileceğini veya ek surprim talep edebileceğini belirtti. İşte uzmanların konuyla ilgili satır başları...

Koronavirüs geçirenlere kötü haber! Sağlık sigortası ücreti değişiyor

COVİD-19 VE DİĞER SALGIN HASTALIKLAR SİGORTA ÖDEMESİ KAPSAMINDA MI?
Taner Çağatay: Koronavirüs tedavisi poliçelerde kapsam dışı ve sigorta şirketleri tarafından 'lütuf ödemesi' olarak yapılıyor. Önceleri sadece tetkik ve teşhisi kapsarken aldıkları ortak karar ile tedaviyi de kapsama aldılar.