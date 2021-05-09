Altın fiyatlarında 26 hafta sonra bir ilk! Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?
Koronavirüs sürecinde rekor kıran altın fiyatları aşı uygulamaları ile 2021 yılına düşüşle girmişti. Gelen son dakika haberine göre, altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesi, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalması gibi nedenlerle bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Peki altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı?
09.05.2021 12:01
- Son Güncelleme: 09.05.2021 12:01
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu hafta katıldığı etkinlikte, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmesinden birkaç saat sonra konuya açıklık getirdi ve faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini kaydetti.
Altının ons fiyatı, bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti. Altının gram fiyatı ise 15 Şubat 2021'den bu yana etkili olan yükseliş trendine bu hafta da devam etti. En yüksek 489 lira seviyesini gören altının gram fiyatı, haftayı yüzde 2,9 artışla 485,1 liradan tamamladı.